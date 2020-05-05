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黃金交易「外熱內冷」　母親節檔期冷清清　銀樓：不論買賣　心動就馬上行動　

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▲▼花蓮市區銀樓遭2名黑衣人搶走價值14萬元金項練 。（圖／記者蕭可正攝）

▲受到新冠肺炎影響，銀樓黃金交易母親節「旺季不旺」冷清清。（圖／記者蕭可正攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情增加市場不確定性，以及近期中美之間的口水戰，投資者轉至黃金避險，因此外資投資機構預期黃金價格將有潛力突破每盎司1800美元，可能會突破今年初的高點。但是處在國內第一線的業者「銀樓」卻哀嘆，受到疫情的影響，黃金呈現「外熱內冷」國際金價不論漲、跌，國內的投資仍是冷清清。

銀樓業者表示，雖然國際的黃金避險氣氛濃厚，但是國內原本銀樓業者最為期待的「母親節」檔期，卻是「旺季不旺」，不論是買黃金、賣黃金，交易量呈現急凍的現象。

請繼續往下閱讀...

銀樓業者表示，受到國際避險氣氛帶動黃金價格，目前銀樓黃金牌告賣出價格大約是每錢新台幣6000元，未來如果避險氣氛升溫，短期內甚至可能看到每錢6200元，但是如果疫情獲得控制、金融市場恢復元氣，黃金恐怕就會往下走跌，銀樓業者預測，甚至有可能跌到每錢5200元到5500元的黃金相對低點。

業者表示，現在交易量冷清主要原因還是因為民眾不敢出門消費，加上大部分的買家都在等待「相對低價」賣家在等待「相對高價」，導致交易量「冷凍」，甚至銀樓的「大客戶」外國的移工也明顯減少，使得銀樓業者大呼「等無人」。

銀樓業者建議，疫情各國的情況略有不同，有漸漸獲得控制的風向出現，所以未來前景真的不明，對於想投資黃金的民眾，業者有兩項建議：

一，心動就立即行動，別等最低價獲最高價，否則易錯過時機：現在黃金價格前景不明，部分投資機構看得很高，但是也有壓回的聲音，業者表示，國際金價變動極快，想買黃金或者想賣黃金的民眾很容易錯過「低價」或者「高價」，不如心動就馬上行動，採分批投資或者分批賣出的方式，才有機會賺到黃金財。

二，分批買黃金條塊損率低：銀樓業者表示，如果想要投資黃金，還是以「金塊」最為實際，如果預算有限，可以小塊小塊先買，雖然外表不如「完整的金塊」好看，但是損率極低，也是對預算有限的民眾好的選擇。

▼過去母親節對銀樓來說是大檔期，但因為疫情，銀樓遭遇前所未有的冷清。（圖／達志示意圖）

母親節將屆，媽媽們更需要好好愛自己，藉由檢視自我保單來彌補風險缺口。（圖／達志示意圖）

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