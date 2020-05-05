疫情衝擊！　國銀3月、首季獲利重摔雙創史上同期最大跌幅

▲國銀3月、首季稅前獲利重摔，雙創史上同期最大跌幅。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布今年首季本國銀行獲利及逾期放款情形，國銀3月稅前盈餘182億元，較去年同期大幅衰退44%，而今年首季稅前獲利809.5億元，也較去年同期衰退16.9%，雙創史上同期最大跌幅。

根據金管會統計，截至今年3月，本國銀行放款總餘額為30兆3,007億元，較上月底增加2,746億元；逾期放款金額為734億元，較上月底增加28億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底相同。

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統計顯示，今年3月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為569.83%，較上月底590.24%，減少20.41個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年首季本國銀行稅前盈餘達809.5億元，較去年同期減少16.9%，其中國內總體分行達476.6億元，年減19.7%；國際金融分行（OBU）獲利為235.7億元，較去年同期減少9.5%；海外分行達81.6億元，較去年同期衰退23.2億元；大陸分行達15.6億元，年增12.2%，顯現大陸地區分行獲利呈現成長外，其餘則呈現衰退態勢。

國銀今年第1季稅前盈餘年減16.9%，而3月單月獲利182億元，也較去年同期減少44%，雙雙創下歷年同期最大衰退幅度。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，主要是3月發生很多事，在疫情衝擊下，金融市場變動大，加上美國降息6碼，台灣也降息1碼，以及世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球公共衛生緊急事件。

莊琇媛說明，一般來說，降息對債券影響最大，股市往往也會下跌，不過3月歐美國家出現流動性的問題，使得債券價格「不升反降」，造成銀行投資損益加倍。

由於目前疫情稍有趨緩，4月獲利是否會好一點，莊琇媛指出，4月股市表現有好一點，金融市場流動性也好一點，但也不敢預期太多，最後仍得看數字出來而定。

至於海外分行、OBU首季衰退的原因，莊琇媛說，3月疫情升溫，許多國家經濟處於停滯狀態，銀行考量海外信用風險增加，大幅提存備抵呆帳，其中海外分行提存17.3億元、OBU也提21.7億元，導致獲利衰退。