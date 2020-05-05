加油站遭勒索病毒攻擊後系統已修復　中油：風險測試完成後上線

▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經晚間緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（5）日恢復捷利卡、車隊卡正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司昨（4）日因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經緊急修復、重新建立系統，目前加油站系統大致已修復完成，經風險測試後最快預計今晚或明早上線，以利全面恢復正常交易。

台灣中油全台加油站的交易系統，昨天中午起因中了勒索病毒，造成全台系統當機，資安人員發覺有異後立即中斷網路並進行地毯式清查。「中油PAY」APP支付系統目前仍在清查中，系統仍持續顯示忙碌中而無法登入。

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▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經晚間緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（5）日恢復捷利卡、車隊卡正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

中油主管表示，針對重要伺服器及電腦，昨天晚間已重新建立系統，但仍需持續反覆檢視紀錄以確認攻擊來源，零星的加油站機台可能無法使用，中油已派出一組人力專門搶修加油站系統。

至於外傳VISA先前曾示警，駭客將鎖定國內加油站系統來竊取消費者信用卡資料，台灣中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞。