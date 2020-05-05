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勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

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▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申辦，累計開辦至今以來，已經突破百萬人申請已快逼近原先預估人數，根據最新統計結果申辦人數來到105萬2030件。

勞保局保費組長劉金娃表示，共計有105萬2030人透過職業工會提出申請，通已核付的人數達97萬2289人，依據3月底職業工會勞保投保資料和財稅資料，初估有121萬6684人符合申請資格，相當於目前已有86%拋出申請。

請繼續往下閱讀...

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

勞保局也提醒民眾受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，3-4天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

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自營作業者勞保局補貼3萬

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