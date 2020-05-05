通膨不止！伊朗更換新貨幣「土曼」...鈔票面額大砍4個0

▲里亞爾紙鈔面額最大為10萬元。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

長年受到美國的制裁，近期又受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開「石油低價殊死戰」，讓依賴石油出口的伊朗經濟受到重創，通貨膨脹的情形越來越嚴重。伊朗國會在4日通過《伊朗貨幣和銀行法》修正案，將官方貨幣由「里亞爾」（Rial）改為「土曼」（Toman），1土曼相當於1萬里亞爾（約台幣7元）。

根據《路透社》報導，伊朗央行（伊朗伊斯蘭共和國中央銀行）會在未來2年內逐步轉換使用新貨幣，在此期間會大量收集既有的原貨幣里亞爾，提供兌換成土曼。

這次的修正案主要是希望可以降低印刷鈔票和造幣的成本，匯率不斷走低的情況下，在伊朗的黑市中，美元兌換里亞爾的貨率達到約1比15萬，假設修正案可以順利執行，有望可以提升貨幣的使用效率。

Iran's currency is set to get a new name, and lose four zeros https://t.co/WadvGsrd33 pic.twitter.com/2qAOiqm7db — CBS News (@CBSNews) May 5, 2020

CBS News 分析，里亞爾貶值有四個關鍵點：

1.1979年的伊朗革命，末代沙王穆罕默德·李查·巴勒維領導的伊朗君主制政體被推翻，許多國內的富商由於擔心遭受迫害而出走。

2.在1989年的伊拉克戰爭結束後，伊朗當局花了8年的時間重建破碎的經濟，在此期間通膨率就居高不下。

3.伊朗前總統馬哈茂德·阿赫瑪迪內賈德（Mahmūd Ahmadinezhād）在2013年卸任前，因為堅持發展核武器，受到國際社會制裁，使伊朗經濟處崩潰邊緣。

4.雖然中美俄英法德六國在2015年與伊朗達成協議，限制伊朗發展核武，換取國際的制裁，但川普在2018年直指協議很不合理，宣布退出核協議，重啟對伊朗的全面性制裁，成為壓垮伊朗經濟的最後一根稻草。

除了外部的影響外，伊朗政府本身對於外匯實施了嚴格的規定，導致這些外匯在黑市大量流通，間接影響了里亞爾的價值。