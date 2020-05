通膨不止！伊朗更換新貨幣「土曼」...鈔票面額大砍4個0

▲里亞爾紙鈔面額最大為10萬元。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

長年受到美國的制裁,近期又受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開「石油低價殊死戰」,讓依賴石油出口的伊朗經濟受到重創,通貨膨脹的情形越來越嚴重。伊朗國會在4日通過《伊朗貨幣和銀行法》修正案,將官方貨幣由「里亞爾」(Rial)改為「土曼」(Toman),1土曼相當於1萬里亞爾(約台幣7元)。

根據《路透社》報導,伊朗央行(伊朗伊斯蘭共和國中央銀行)會在未來2年內逐步轉換使用新貨幣,在此期間會大量收集既有的原貨幣里亞爾,提供兌換成土曼。

這次的修正案主要是希望可以降低印刷鈔票和造幣的成本,匯率不斷走低的情況下,在伊朗的黑市中,美元兌換里亞爾的貨率達到約1比15萬,假設修正案可以順利執行,有望可以提升貨幣的使用效率。

