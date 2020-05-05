封鎖放鬆+產油國減產　國際油價今續漲9%

▲原油需求將開始提升，加上主要產油國及企業本月起將削減原油供應，國際油價周一上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

由於許多國家以該使放寬新冠肺炎封鎖，預期原油需求將開始提升，加上主要產油國及企業削減原油供應，國價油價周一（4日）上漲。

6月交割的紐約西德州原油期貨4日收漲3.1%至每桶20.39美元；7月交割的布蘭特原油期貨也收漲2.9%至每桶27.2美元。截至今（5）日下午4點28分，紐約西德州原油期貨上漲9.37%至每桶22.3美元；布蘭特原油期貨上漲6.95%至每桶29.09美元。

請繼續往下閱讀...

由於各國實施居家隔離的措施，4月全球燃料需求預估下滑了30%，不過隨著美國部分州及義大利、西班牙、葡萄牙、印度及泰國等國周一已開始陸續放鬆封鎖、恢復經濟運轉，預計燃料需求的前景將有所改善。且自本月起，主要產油國的減產協議也將開始作用。高盛表示，在原油產量下降及石油需求復甦雙重作用下，其對明年油價上漲的看法愈發樂觀。

不過此前油價跌至歷史新低已重創了部分石油公司。法國石油巨擘道達爾（Total）今日發布第一季財報，淨利潤僅3400萬美元，較去年同期大跌99%；營收年減14.5%至385.77億美元，經調整後獲利為17.8億美元，雙雙高於市場預期。

道達爾執行長潘彥磊（Patrick Pouyanné）指出，集團正面臨著特殊狀況。他強調，Q1面臨了幾個主要挑戰，包括由新冠肺炎所造成的經濟影響、不確定性以及3月份以來的油價劇跌。今年以來，道達爾股價累計已下跌逾38%，不過周二歐股開盤一度上漲7%。