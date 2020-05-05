　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

封鎖放鬆+產油國減產　國際油價今續漲9%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼石油,原油,油價,抽油機。（圖／達志影像／美聯社）

▲原油需求將開始提升，加上主要產油國及企業本月起將削減原油供應，國際油價周一上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

由於許多國家以該使放寬新冠肺炎封鎖，預期原油需求將開始提升，加上主要產油國及企業削減原油供應，國價油價周一（4日）上漲。

6月交割的紐約西德州原油期貨4日收漲3.1%至每桶20.39美元；7月交割的布蘭特原油期貨也收漲2.9%至每桶27.2美元。截至今（5）日下午4點28分，紐約西德州原油期貨上漲9.37%至每桶22.3美元；布蘭特原油期貨上漲6.95%至每桶29.09美元。

請繼續往下閱讀...

由於各國實施居家隔離的措施，4月全球燃料需求預估下滑了30%，不過隨著美國部分州及義大利、西班牙、葡萄牙、印度及泰國等國周一已開始陸續放鬆封鎖、恢復經濟運轉，預計燃料需求的前景將有所改善。且自本月起，主要產油國的減產協議也將開始作用。高盛表示，在原油產量下降及石油需求復甦雙重作用下，其對明年油價上漲的看法愈發樂觀。

不過此前油價跌至歷史新低已重創了部分石油公司。法國石油巨擘道達爾（Total）今日發布第一季財報，淨利潤僅3400萬美元，較去年同期大跌99%；營收年減14.5%至385.77億美元，經調整後獲利為17.8億美元，雙雙高於市場預期。

道達爾執行長潘彥磊（Patrick Pouyanné）指出，集團正面臨著特殊狀況。他強調，Q1面臨了幾個主要挑戰，包括由新冠肺炎所造成的經濟影響、不確定性以及3月份以來的油價劇跌。今年以來，道達爾股價累計已下跌逾38%，不過周二歐股開盤一度上漲7%。

ET快訊
金正恩「海上雙8淫奢遊輪」曝　他揭極樂內幕：辣妹輪流送上船
今年首波梅雨鋒面母親節到！「全台有雨」時間出爐
領了弱勢補助「還可領1萬元紓困」？　衛福部給解答
基隆預告殺人遭逮！他撂話「被砍到不好意思」　下秒持刀上街頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情衝擊！　國銀3月、首季獲利重摔雙創史上同期最大跌幅

台塑集團因資安病毒關機一整天　下班前已全面檢查完畢可正常運作

加油站遭勒索病毒攻擊後系統已修復　中油：風險測試完成後上線

黃國昌接受大同獨董提名　金管會緊盯公司治理

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！開辦3天已近12萬人申請　首批165人已入帳

環球晶Q1純益微幅衰退0.96%「每股賺6.62元」　Q2訂單仍維持平穩

封鎖放鬆+產油國減產　國際油價今續漲9%

大立光4月營收滑落50億元以下　月減14%！9個月首見負成長

央行4月外匯存底增加13.79億美元　連11個月創新高

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

疫情衝擊！　國銀3月、首季獲利重摔雙創史上同期最大跌幅

台塑集團因資安病毒關機一整天　下班前已全面檢查完畢可正常運作

加油站遭勒索病毒攻擊後系統已修復　中油：風險測試完成後上線

黃國昌接受大同獨董提名　金管會緊盯公司治理

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！開辦3天已近12萬人申請　首批165人已入帳

環球晶Q1純益微幅衰退0.96%「每股賺6.62元」　Q2訂單仍維持平穩

封鎖放鬆+產油國減產　國際油價今續漲9%

大立光4月營收滑落50億元以下　月減14%！9個月首見負成長

央行4月外匯存底增加13.79億美元　連11個月創新高

陳妍希為受虐兒發聲…PO照被揪「明顯PS痕跡」！　網驚：手機變形了

基隆預告殺人遭逮！他臉書撂話「被砍到不好意思」　持刀街頭遊走：遊戲開始

中職／美媒評比中職高A　在台美職球探有話說

2學生跑步猝死！醫警告「5運動禁戴口罩」…嚴重後果曝：整片濕根本沒用

疫情衝擊！　國銀3月、首季獲利重摔雙創史上同期最大跌幅

「防疫也防溺」11大危險水域曝光　中市府：要稽查100次以上

2020新錶／伯爵熱賣款加鑽圈放閃　江詩丹頓端陀飛輪吸女性藏家　

不斷更新／黃恩賜亂流遭蘇智傑敲二壘打　首局統一1比0中信

中油、台塑等企業接連遭駭客入侵　刑事局低調派員瞭解台塑案情

金正恩「動用的可能是替身」！名醫曝關鍵「硬證據」：但他還活著

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

財經熱門新聞

防大同公司派出奧步　市場派邀黃國昌當獨董

台塑集團抓到資安病毒！　系統未遭攻擊...請員工先關機防駭　

勞工貸款10萬元開辦至今7.5萬人申請　勞動部：初估首波貸款明天領到

勞工紓困貸款「撥款日曝光」　首波逾7.5萬人申請

還沒領的看過來！　勞動部3萬元補貼還有20萬人未申請

博錸生技傳捷報！　新冠病毒檢測試劑獲歐盟CE認證

大樂透頭獎衝9.2億！彩迷靠零確診牌拚大獎

大樂透連24摃破紀錄！今晚頭獎飆9.2億

103萬人搶辦勞保局3萬補貼　累計92萬人已拿到錢、撥付率9成

快訊／中油遭「勒索病毒」攻擊！僅能使用現金及信用卡加油

花1000元換1500元酷碰券　經部：實體券與電子支付並行

寶成無薪假「事假、減班二選一」　估衝擊5000名員工

超狂帳戶APP　社交分帳超前部署

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

更多熱門

相關新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

近來國際油價瘋狂下跌，台灣價格更創21年來最低紀錄。就有網友好奇，過去汽車一向是加95無鉛汽油，現在反正都便宜，乾脆升級改加98汽油，但又擔心會有負面的影響，「平常汽機車加95突然變98會怎樣？」

川普威脅對中國加稅　埃克森美孚Q1虧損183億

川普威脅對中國加稅　埃克森美孚Q1虧損183億

油價明天起調漲0.1元　加油要快才能省荷包

油價明天起調漲0.1元　加油要快才能省荷包

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

關鍵字：

油價油市

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面