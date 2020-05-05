央行4月外匯存底增加13.79億美元　連11個月創新高

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（5）日公布4月外匯存底，金額為4,817.82億美元，較上月底增加13.79億美元，連續11個月刷新新高紀錄。央行表示，4月外匯存底增加主要來自於外匯存底投資運用收益，以及澳幣、日圓等貨幣升值折計美元後之金額增加所致。

外匯局長顏輝煌表示，4月歐元雖貶值1%，但澳幣升值6.2%、日圓升值1.7%，加幣也處於升值，致外匯資產折計成美元金額增加。

請繼續往下閱讀...

顏輝煌指出，4月台股上漲1,284點或13.23%，外資買超台股134億，致4月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,027億美元，約當外匯存底84%，較3月底的3,505億了增加522億美元、約當外匯存底73%有所上升。

其他各國外匯存底部分，韓國3月底外匯存底3,893億美元，比2月底減少90億美元；中國大陸3月底外匯存底3.06兆美元，比2月底減少461億美元；日本3月底外匯存底1.2962兆美元，比2月底增加75億美元；沙烏地阿拉伯3月外匯存底4622億美元，比2月減少239億美元；香港3月底外匯存底4,247億美元，比2月底減少55億美元。

顏輝煌指出，因國際市場動盪，部分國家為維持匯市穩定，會賣出美元維持匯率，致外匯存底減少；另外，沙烏地阿拉伯外匯存底大減，則與國際油價重挫有關。