寶成無薪假「事假、減班二選一」　估衝擊5000名員工

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球製鞋龍頭寶成無薪假方案出爐，據內部規劃員工可選「專案事假」或「減班休息」二種方案，員工都是月休六天，初估影響員工數將擴大至5000人。

先前寶成為因應新冠肺炎衝擊，已全面縮減開支，上述減薪及無薪假方案，目前仍在研議階段，公司後續還得經過工會協商同意，以及員工簽署同意書才能上路，若實施將是寶成創立51年以來首見。

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依據寶成對員工提出的休假同意書指出，因為疫情影響寶成營收甚鉅，公司提出應變方案管控成本，共分為「專案事假」、「減班休息」2種方案，都是月休六天，但專案事假休法較減班休息更為彈性，員工可在三個月內彈性安排十八天休假，不限於每月完休六天。

另外，針對疫情衝擊的因應方針，寶成主管表示，實施無薪假期間員工薪資不會低於基本工資，另員工勞健保投保級距，以及勞退計算基礎不受影響，內部規劃副總級以上高階主管自5月至12月實施減薪10%至30%。

依據寶成財報，3月合併營收為201.65億元，月增56.8%、年減26.0%；累計第1季合併營收594.61億元、年減22.4%，則為近六年來同期新低。

另外，寶成集團全球員工人數約34萬人，目前持續增加口罩、體溫量測儀（額溫槍）、乳膠手套、連身型防護衣、護目鏡等重要防疫物資，生產基地包括越南、印尼、緬甸及中國大陸等廠區，口罩庫存均有15天至30天存量。