新冠肺炎疫情緩和！　外資4月淨匯出129億

▲根據金管會統計，4月外資累計淨匯入達4.284億美元（約新台幣129億元）。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布最新外資動向，4月外資累計淨匯出約4.284億美元（約新台幣129億元），較上月淨匯出的103.956億美元來得收斂。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年4月1日至4月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約4.27億美元；陸資累計淨匯出約0.014億美元，合計外資4月單月淨匯出4.284億美元。

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統計也指出，從過去至今年4月底，外資與陸資還是累計淨匯入達1,999.93億美元，其中外資累計淨匯入1,997.42億美元，陸資累積淨匯入約2.51億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年4月，外資累計賣超上市股票約5,166.02億元、賣超上櫃股票約120.98億元；陸資累計買超上市股票1.89億元、賣超上櫃股票7.41億元。

觀察2020年外資動向，今年初受到新冠肺炎疫情影響，農曆春節期間全球股市重挫，台股也隨之震盪，1月外資僅淨匯入12.896億美元，2月隨著疫情在各國蔓延，外資轉為淨匯出38.967億美元，到了3月外資匯出擴大至103.956億美元，創下今年最大量，而到了4月隨疫情緩和，單月淨匯出收斂至4.284億美元。