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總統盃黑客松攻智慧防疫　明天起開放全民投票

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▲經濟部中小企業處副處長胡貝蒂宣佈，2020總統盃黑客松將於明（6）日開放全民投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部中小企業處副處長胡貝蒂宣佈，2020總統盃黑客松將於明（6）日開放全民投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部中小企業處今（5）日表示，2020總統盃黑客松將於明天開放全民投票，透過「公民許願池」收集到199件提案；官員表示，在新冠肺炎疫情期間，提案主題也有不少針對防疫，呼應公民願望。

經濟部今天舉辦「2020年總統盃黑客松防疫期ON LINE EVENT集智慧記者會」，中小企業處副處長胡貝蒂宣佈將於6日至13日開放民眾投票，選出心目中最希望獲得解決的議題。

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▲經濟部中小企業處「2020年總統盃黑客松防疫期ON LINE EVENT集智慧」記者會，記者會由經濟部中小企業處副處長胡貝蒂主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部中小企業處「2020年總統盃黑客松防疫期ON LINE EVENT集智慧」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

總統盃黑客松的精神在於鼓勵公務人員與民間高手協作，運用開放資料與科技創新方式，協助政府施政更有效率，也讓人民更有感。

為促進公民參與，胡貝蒂指出，黑客松競賽透過「公民許願池」鼓勵民眾許下對於永續發展的心願，在132個公民願望中，「健全生活品質」為民眾最關切議題，顯示在新冠肺炎疫情下，對於促進人類健康有所期待。

經濟部表示，今年競賽將以平方投票法，提供每位公民99點數，以點數投票給關心的各項議題，一票1點、兩票4點，以此類推至99點被扣完為止，最終選出前五名團隊提案，落實於政策執行。

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