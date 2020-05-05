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疫情黑天鵝亂家族遺產布局？　保單4大優勢讓子孫留「錢」不留「債」

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▲保險，保單，業務員，保險業務員，保障。（圖／pixabay）

▲會計師透露，透過保單的4大優勢，被繼承人過世時家族成員間的資產規劃沒有後顧之憂。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球陷入景氣蕭條，金融資產動盪，高資產人士開始思考如何透過適當的資產配置來保全資產價值，並且及早進行傳承規劃，安永會計師事務所建議，保險工具具有4大優勢，不但可以節稅、適當的現金流外，也可以讓長輩的傳承美意不因爭產、債務等而打折。

安永會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔點出，在面臨新冠肺炎疫情，家族傳承面臨八大風險，包含家族成員健康風險；家族及企業資產混同風險；金融資產的投資風險；個人債務風險；未及時規劃及執行傳承計畫風險；婚姻失和風險；後代虛擲財產風險以及不可預測的風險。

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可以透過保險的優勢，讓家族的資產可以順利轉移給下一代，並且分散部分的風險。

一，基本所得額3330萬以下免稅　合法節稅

適當地配置人壽保險可以合法減輕稅負削弱家產傳承的情況。安永會計師事務所表示，在未具備實質課稅疑慮，要保人與被保險人為同一人的前提下，按遺產及贈與稅第16條第9款的規定，約定被繼承人死亡時，給付指定受益人的人壽保險金額可以不計入遺產總額；但根據基本稅額第12條第1項第2款規定，受領死亡給付的受益人（每一申報戶）在新台幣3330萬元以下，可以免計入所得額，也就是說，受益人如果多人、分屬不同的申報戶，可以享受3330萬元的免稅額。

二，保險金現金流　繳納遺產稅無憂

遺產的分割與處分在繳納完遺產稅之後才可以開始進行，所以許多高資產、高淨值的族群多遺留是股票、不動產等，未必會留足夠的現金繳納遺產稅，雖然現行有實物抵繳的規定但執行面上，仍有許多細節是要注意的，包含課徵標的物可以抵繳多少稅款，是否有抵繳上限以及抵繳的流程以及文件等，遠不如現金繳納更為快速、方便。

但是如果被繼承人是以保險作規劃，要保人、被保險人是本人，受益人是子女的話，被繼承人過世時，保險公司或在期限內給付各受益人身故保險金，便可提供各繼承人繳納遺產稅的現金流，避免他們陷入四處籌措遺產稅金的困境。

▲長輩,孫子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲透過保險金分期給付，避免子女揮霍無度；指定受益人也不會因民法特留分，而被非繼承人要求分配保險金，長輩的心意不打折（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三，保險金指定給受益人　長輩心意不打折

相較於直接贈與現金給子女，購買受益人為子女的保單上一代（被繼承人）更能保有資產的控制權，並且可隨時依個人意願調整受益人、順位甚至是比例，加上2015年金管會分期給付規定實施後，投保給付身故、全殘或者滿期保險金等壽險時，要保人可以自行選擇一次給付或者透過批註的方式分期給付，降低子女一次領取保險金因缺乏理財規劃而揮霍一空，或者遭到有心人詐騙的風險。

由於保險公司給付理賠金是基於保險契約條件成就，約定被繼承人死亡時給付給指定受益人的身故保險金，並非繼承人的遺產，所以其他繼承人不得以「民法特留分」的規定主張要求分配理賠金，除了有助於達成被繼承人想遺留部分財產給特定人的心願，也可減少未來子女間遺產繼承糾紛。

四，大部分情況下　保險金無法強制執行　債不波及受益人

若有妥善規劃將部分資產投入保險商品保險商品，當家庭因故陷入財務危機時，所受領的生存保險金可保障基本生活，但也可中途解約領回保單價值做為急用。

大部分的情況下如果保險受益人不是債務人，則債權人無法強制執行保險給付，達到債務隔離的效果，但實務上，個案情形還是要看法院判決得結果。

安永會計師事務所表示，保險在因應婚姻失和風險時也具有資產分割預防功能，於婚姻存續期間，受領親人的身故保險金或生存保險給付，因屬「贈與、繼承取得」，故無需列入剩餘財產差額分配請求權計算範圍之內。因此，個人可考慮善用保險工具，以達到財務規劃、債務隔離及資產分割預防等資產保全功能。

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