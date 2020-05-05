星展集團大方捐2250萬　送「暖心食袋」給台灣弱勢族群

▲星展集團宣布捐贈100萬新幣，購買社會企業物資，捐給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。（圖／星展銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團今（5）日宣布，捐助1,050萬新加坡幣（約新台幣2.38億元）成立「展愛同行抗疫基金」，幫助亞洲受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的社區和族群，預計將提供合計約500萬份的食物包與關懷包，提供給新加坡、香港、大陸、印度、印尼和台灣共6個市場。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，新冠肺炎疫情在亞洲帶來重大災情，讓許多人的生命與生計陷入威脅，其中在印尼、印度等地，由於病毒檢測試劑等醫療資源嚴重缺乏，迫使當地醫護必須與病毒進行盲目的抗戰，星展「展愛同行抗疫基金」也將採買病毒檢測包、換氣扇和防護衣，協助當地抗疫；另在新加坡方面，部分弱勢族群處境因疫情惡化、陷入飢餓危機。

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星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，面對疫情挑戰，星展除了啟動系列應對措施，確保客戶權益與員工安全，更進一步透過實際的款項捐助，挹注社會企業夥伴和需要關懷的弱勢團體，考量台灣擁有一流的醫護體系且政府當局抗疫成就斐然，這次星展捐助與募集的善款，將直接購買社企產品，幫助社企夥伴度過疫情衝擊下營收低迷的難關。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，台灣食物銀行聯合會自2016年成立以來，一直以食物援助、建構無飢網絡為宗旨，希望將台灣的食物捐贈，從上游到下游完整串聯，建立食物銀行系統，3年來已服務逾116萬個家戶，幫助近300萬人次。

在台灣，星展預計捐出100萬新幣（約2,250萬台幣），購買社會企業物資，藉此支持社會企業的營運，所採購的物資將捐贈給「台灣食物銀行聯合會」，分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。

此外，星展集團的捐款將可購買4萬5,000個「星展暖心食袋」，內容包含友善大地的有機白米、社會網絡的日曬關廟麵組、台灣好漁魚鬆、直接跟農夫買的椒鹽玉米棒，以及茶籽堂洗手乳，每份食袋價值為新台幣500元。

星展除了率先出捐出的2,250萬元，也將鼓勵員工和客戶捐款，以購買更多的「星展暖心食袋」，目標募集5萬個「星展暖心食袋」，造福更多的獨居長者及弱勢家庭。