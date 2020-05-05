渾水創辦人示警！美股當前估值「不合理」將大幅下挫

▲渾水資本創始人布洛克預估，美股後市方向應該會大幅下跌。圖為示意圖。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美股自3月受新冠肺炎影響而暴跌後，上月已有所反彈，但知名空頭、渾水資本（Muddy Waters Capital）創始人布洛克（Carson Block）預估，後市方向應該會大幅下跌。

《彭博》報導，布洛克指出，疫情令市場需求萎縮且短期內不太可能恢復，因此很難相信股市正在以其當前的估值水準進行交易，「這很不合理。」他預估，美股後市將會大跌。

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「就中期而言，我不認為股票能以目前的估值水準進行交易。」布洛克認為，經濟基礎已然萎縮，但投資人似乎尚未理解，「他們還沒有看清楚當大量企業破產時經濟的樣貌。」

新冠肺炎的爆發影響了多數美國企業，6周內已有超過3000萬人提出失業申請。美國經濟Q1以年減4.8%的速度萎縮，創下自2008年以來最大跌幅，這也是美國自2014年來首次負成長。

布洛克認為，當前的股票價格顯示投資者對於風險正處於「多麼令人難以置信的沾沾自喜。」儘管必須採取財政和貨幣刺激措施來因應疫情的經濟影響，但他希望今次這些政策能夠「盡快」撤出，不過他也相信擴張性貨幣政策需至少會維持長達4年。