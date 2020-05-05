委內瑞拉逮捕2美國公民「聯手退伍美軍武裝入侵」　控華府也涉入

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

文／中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛今天表示，委國當局拘捕了兩名美國公民，指兩人與美退伍軍人古卓合作，參與一場古卓聲稱他要負起責任的流產武裝入侵行動。

馬杜洛（Nicolas Maduro）在國營電視台談話中表示，當局今天逮補了13名「恐怖分子」，這13人涉嫌參與一場他所謂與華府協調過的陰謀，試圖從加勒比海沿岸潛入委內瑞拉，意圖將他推翻。

委國當局說，昨天這場行動以失敗告終，有8人喪生。

馬杜洛秀出他所說的美國護照和其他身分證件，證件屬於柏利（Airan Berry）與鄧曼（Luke Denman）所有，且兩人已遭拘禁。

馬杜洛還說，這兩人合作對象為美國退伍軍人，同時也是佛羅里達州安全公司Silvercorp USA的負責人古卓（Jordan Goudreau）。

馬杜洛說：「這些人在扮演藍波，要逞英雄…委國當局在他們陰謀付諸行動之前，已先聽到風聲。」藍波（John Rambo）為一虛構的美國越戰英雄，最先出現在小說，後搬上大銀幕，由好萊塢動作影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔綱。

古卓自稱是昨天入侵行動的策劃人，他在電話中告訴路透社，柏利與鄧曼也參與其中，「他們和我合作，是我的人」。

對於委內瑞拉這起逮捕案，美國務院並未立即置評。而美官方已強烈否認涉入這起入侵行動。（譯者：紀錦玲／核稿：蔡佳敏）