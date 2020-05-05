台股收盤上漲54點　三大法人合計賣超142.61億元

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（5）日早盤一度衝高逾百點，但盤中追價意願降低，指數震盪壓低，終場收在10774點、上漲54點或0.5%，成交量1783.94億元。

三大法人合計賣超142.61億元，外資及陸資合計賣超123.91億元，投信賣超0.2億元，自營商賣超合計18.53億元。

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指標股中，台積電（2330）以295.5元作收、上漲0.17%；鴻海（2317）收在74.1元、上漲0.54%；股王大立光（3008）收3960元、上漲2.19%；聯發科（2454）收在401.5元、上漲0.5%。

台新投顧副總黃文清指出，台股早盤因美股上漲順勢拉高，但指數站到年線之上，昨天就開始已經遇到獲利回補賣壓、外資也賣超，今日盤中追價意願也降低，讓指數表現受壓。

黃文清認為，後市還是要檢視疫情對整體影響，經濟數據、財報公布都要檢驗，從5月這兩周結構來看，在台股、美股企業獲利全數公布之前，指數都會比較震盪。

5月盤勢預期維持整理，黃文清指出，追高的投資人可能要擔心有下跌風險，適度在高點獲利了結可以在下跌過程中，採取低接方式轉移獲利部位，看到股價壓回的時候可以擇機佈局；中長線放眼除權息行情，選擇高股息、高殖利率、穩定低波動，或是長期趨勢穩定的5G等相關建設個股。