「長大再付就好！」日便當店推兒童便當助低收童　網友看到菜色感動哭

▲老闆在店門口貼出暖心公告。（圖／翻攝自推特@haru_chat）



記者王佩翊／編譯

日本國內新冠疫情持續蔓延，首相安倍晉三4日宣布延長全國緊急狀態至5月31日，許多學校因此停班停課。為此，東京一間便當店近日推出了兒童便當並告訴錢不夠的學童，可以等到手頭寬裕了再來付便當錢，或是等到長大再付也無妨。老闆甚至阿莎力地說，「不過等到那時候便當店應該也倒了，就把這筆錢捐給需要幫助的人吧」，感動上萬網友。

日本推特網友@haru_chat日前上傳了一張位於東京吉祥寺便當店長男堂的公告，只見老闆在這張粉紅色的公告上親筆寫下，「在學校開課前，本店會在每週一、四、五的11時30分至晚上6時販售『兒童便當』。售價約為250日幣（約新台幣70元）。如果是錢不夠或是沒有拿到零用錢的孩子，可以晚一點再付或是等到長大之後再付也可以。不過等到你們長大後，長男堂可能也倒了，到時候就把那筆錢拿去幫助別人吧。」老闆為了讓兒童也能看懂，甚至在所有的漢字旁標上平假名，十分暖心。

▲網友po出兒童便當菜色，便當內有各種蔬菜。（圖／翻攝自推特@tugumidu）



po文的網友大讚老闆的善行並說道，「這不是任何人都能做到的事。」另一名網友看到更回文貼上當天自己去買的兒童便當菜色，從照片上可以看到，雖然一個便當才250日幣（約新台幣70元），但是有各種配菜，營養均衡。

事實上，日本從1954年起在國中小學實施營養午餐制度，由於日本將營養午餐視為基本福利的一環，因此非常注重營養均衡，對許多低收入戶的學童而言，午餐便是最營養的一餐。日本近日受肺炎疫情影響延後開學的措施，也意外影響了部分孩童，許多低收入戶孩子的午餐費意外成為家中的負擔。

▲老闆自己po出的便當菜色。（圖／翻攝自長男堂推特）



長男堂老闆為了幫助有需要的學童推出了這樣的活動，感動許多網友。網友紛紛表示，「才250元（約新台幣70元）的便當不但放了青菜還顧到顏色，我要哭了。有機會一定會去捧場，雖然我住在關西」、「處理青菜很花時間跟金錢，太厲害了」、「這個便當好棒」等。

►欸~妳過來一下！妳過來一下