連虧6季！群創首季虧損53億元　每股稅後損失0.55元

▲群創 。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（5）日公布首季合併營收504億元，營業損失為新台幣62億元，稅後損失53億元，基本每股損失0.55元；折舊及攤銷88億元，資本支出65億元。

群創表示，今年第1季整體出貨面積591萬平方公尺，較上季減少22.5%，液晶面板售價為每平方公尺278元美金；中小尺寸營收為132億元，較上季減少25.4%；中小尺寸合併出貨面積58.32萬平方公尺，較上季減少23.8%。

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群創指出，營收以產品應用別區分，手機及商用產品為34%，可攜式電腦為21%、桌上型螢幕為9%、電視為36%；以產品尺寸別區分，10吋以下為27%、10到20吋為26%、20到30吋為12%、30到40吋為5%、40吋以上為30%。

回顧第1季表現，群創表示，受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸春節延後開工，導致大陸模組廠稼動率下降，公司單季營收較上季減少23.2%；EBITDA仍維持正獲利率5.1%，公司將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第2季營運，群創表示，由於疫情造成全球經濟放緩，以及國際運動賽事停辦或延遲，導致TV面板需求疲弱，但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，TV面板需求可望逐季回溫。

群創指出，筆電及顯示器產品因企業及學校推動在家辦公及遠距教學，預計第2季IT面板需求將維持暢旺；智慧型手機部份，預期5G基礎建設將持續佈建以及下半年的傳統旺季，中小尺寸面板需求將逐季回穩。

群創強調，今年以來，儘管疫情使得全球經濟的不確定性增加，公司將維持一貫策略，致力提升產品價值及研發新技術，並維持健全財務體質，以提升競爭力，保持營運穩健。