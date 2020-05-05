沒錢吹冷氣！50年內將有20億人活在「極度高溫環境」下

▲研究顯示，未來會有20億人因沒錢開空調，一輩子生活在高溫環境中。（示意圖／達志影像）



文／中央社馬里蘭州肯辛頓4日綜合外電報導

一項新研究顯示，僅僅50年內，就會有20億至35億人口生活在令人難以承受的歷史高溫中，其中大多是無力負擔空調設備的窮人。

研究共同執筆人、荷蘭瓦荷寧罕大學（Wageningen University）生態學者斯海佛（Marten Scheffer）說，人為氣候變遷導致全球年均溫每上升攝氏1度，就會有大約10億人天天生活在沒有降溫設備的高溫環境中。

美聯社報導，有多少人最終將處於這類風險中，取決於降低溫室氣體二氧化碳排放量的程度和世界人口增長的速度。

根據今天發表於美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究，若以最糟情況設想，約有35億人將生活在極高溫地區，相當於2070年預估人口的1/3。

研究指出，即使較可能發生的情況沒那麼嚴峻，50年內仍將有20億人生活在沒有空調的過熱環境中。

未參與這項研究的康乃爾大學（Cornell University）氣候科學家麥霍華德（Natalie Mahowald）說：「人數龐大且時間緊迫，這就是我們如此擔心的原因。」

麥霍華德和其他科學家認為，這項新研究很有道理，且傳達出人為氣候變遷的緊迫性，與以往研究有所不同。

國際科學家團隊研究發現，6000年來，人類在年均溫攝氏11至15度的「舒適帶」生存與繁衍，我們確實能、且正生活在比這個範圍溫暖或寒冷的環境中，但離這個舒適帶愈遠，生活就愈艱難。

目前約有2000萬人居住在年均溫高於攝氏29度、遠超過舒適帶氣溫的地區。這些地區占地球土地面積不到1%，大多在撒哈拉沙漠附近，其中包括沙烏地阿拉伯回教聖地麥加（Mecca）。

然而研究指出，隨著全球人口日益增加，氣溫節節高升，非洲、亞洲、南美洲和澳洲大範圍地區恐將落入相同溫度範圍。任職中國南京大學的研究主筆徐馳說，超過10億人，甚至高達35億人將受到影響，取決於人類在下半個世紀做出改變氣候的選擇。

斯海佛說，有足夠的錢，「你確實可以在月球上生活」，但這類計畫「對普通人、窮人、全世界的普羅大眾來說都不可行」。

研究共同執筆人、英國艾克斯特大學（University of Exeter）全球系統研究所主任連頓（Tim Lenton）說，像奈及利亞這樣貧困的地方，將無力因應這樣的情況。

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