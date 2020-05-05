高雄4大豪宅區　市中心成資金避風港

▲高雄豪宅群聚效應愈來愈明顯，多集中在農16、美術館、亞灣區、中央公園特區，具景觀條件、交通便利、及公共設施完備的優勢。

房產中心／高雄報導

地段是頂級豪宅客置產的重要考量。近年高雄市高總價的超級豪宅案，多集中在農16、美術館、亞灣區、中央公園特區，具景觀條件、交通便利、及公共設施完備的優勢，其中中央公園特區位於高雄區域正核心，生活機能成熟房價保值性強，專家分析，面對接近零利率的大環境，加上全球股災，地標型豪宅產品成為資金停泊的避風港，買氣持續加溫。

根據經濟部工業局統計，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》2019年8月15日上路截至20202年4月中，已有逾3百億元確實落地，申請在台實質投資經核准，近3個月疫情期間，投資額更逆勢增加逾130億元。

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪分析，台商因國際市場動盪、疫情影響，積極將廠房、總部移回台灣，連帶增加自住、置產需求，其中北高雄為農16與美術館特區；南高雄則是亞洲新灣區、以及中央公園特區，是豪宅客指名度最高的富豪聚落，特別是具地段優勢、品牌加持的頂級地標型個案，被視為避險的首選標的。

▲具地段優勢、品牌加持的頂級地標型個案，被視為避險的首選標的。

指標聚落農16豪宅客掃貨

農16為高雄豪宅指標聚落，區內如京城建設凹子底森林公園首排豪宅案「京城KING PARK」光是3月就成交3戶，京城建設發言人周敬恆指出，全是台商掃貨，在低利情況下重新資產配置。面運動公園首排的「雄崗信義美術館」則是規劃118、180、230坪，每坪68~100萬元，房價創北高雄豪宅新高，成交價均站穩5字頭。

同樣具景觀特色的美術館特區，擁有美術公園大片綠地，以及藝文、醫療、明星學區等機能，不少建商推出大坪數、高總價的產品，換屋豪宅型建案如「美術皇居」，距美術公園與市立美術館僅300公尺，規劃58~120坪，開價每坪28~38萬元；「龍騰」步行3分鐘至美術公園，規劃50~98坪，每坪28~34萬元。

中央公園地段景觀兼具推升漲勢

亞洲新灣區是高雄市政府積極打造的城市門戶，區內公共建設多，新建案幾乎都是80坪以上的豪宅，甚至不乏國際級摩天建築，新建案房價也從4字頭起跳。例如「遠雄THE ONE」、國城建設「定潮」、本業建設「亞湾の丘」、高永建設「大船入港」等，都是超級豪宅等級，其中「定潮」更開出最高樓層每坪120萬元的全高雄最高價行情。

至於中央公園特區，位於南高雄市中心，中央公園面積逾12公頃，周邊有大立精品、漢神百貨、新崛江等商圈，是高雄大型公園周邊房市發展最成熟、生活機能最完善的區段，一出門就有大片公園綠地，又能享受市中心的生活機能，房價也跟著水漲船高。

▲中央公園特區屬於蛋黃中的蛋黃區，一出門就有大片公園綠地，又能享受市中心的生活機能，房價也跟著水漲船高。

銷售中的大樓建案，多以豪宅為主，如「中央花園」室內坪數放大至122坪，「國泰O2」產品規劃80~92坪，在「百貨、捷運、公園、學區」的條件加持下，未來房價易漲難跌。

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