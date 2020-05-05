崇越電首季EPS 1.14元　營運快速調整疫情相關產業

▲崇越電董事長潘振成。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

專業電子化學材料通路商崇越電通（3388）今（5）日公告2020年首季合併營收17.61億元，歸屬母公司稅後淨利8,427萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.14元，較去年同期小幅成長。崇越電表示，中國大陸地區3月陸續復工，2月訂單遞延及新開發的5G相關材料產品陸續出貨，帶動首季整體表現未衰退，毛利率維持在17％左右，獲利能力與去年同期相較持平。

崇越電表示，近年積極布局醫療、消費性電子、車用、化妝品及運動休閒五大重點產業，今年首季占比合計約40~45％，由於新冠肺炎疫情影響今年經濟發展的不確定因素，目前各國失業率大幅上升，可能引發經濟衰退，相關產業訂單像是紡織、製鞋、化妝品、運動休閒產業的有受到影響。

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崇越電指出，目前已調整重點產業的經營做為因應，主要致力受惠疫情帶動的產業，例如醫療材料應用，包含呼吸面罩、氧氣管、導尿管等，或因疫情在家工作、遠端教學及視訊會議而帶動筆電與伺服器的應用材料，以及5G材料應用，包括手機、基地台電線纜、散熱材料應用等。

展望營運，崇越電表示，公司仍持續開發新材料及新客戶以拓展成長動能，目標在中國大陸國家政策推展的「七大新基建」，其中5G基站建設、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通等，將成為今年產品開發的主力項目。

此外，崇越電持續在營運績效、公司治理及企業社會責任努力，日前公告108年度第六屆公司治理評鑑排名，崇越電在上櫃公司中連續二年評比為第一級距，進入排名前5％的佳績，顯示公司治理成效獲得肯定。