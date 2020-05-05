澳中關係因疫情緊繃　人權觀察：面對惡霸不該屈從須反抗

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文／中央社雪梨4日綜合外電報導

澳洲政治人物及學者在媒體上探討澳洲與中國因新型冠狀病毒疫情而有所轉變的關係，有人認為澳洲不得不與最大貿易夥伴維持關係，也有人稱中國為「惡霸」，澳洲必須敢於對抗。

澳洲廣播公司（ABC）政論電視節目Q+A今天以「疫情後的世界秩序」為主題，討論澳洲與中國近期因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）危機而漸趨緊繃的關係。

與談者包括曾任外交官的自由黨（Liberal Party）國會議員夏瑪（Dave Sharma）、在野的工黨（Labor Party）參議員及影子內閣外交部長黃英賢（Penny Wong）、羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）執行主任弗里洛夫（Michael Fullilove）及「人權觀察」（Human Rights Watch）澳洲分部主任皮爾遜（Elaine Pearson）。

澳洲政府近期推動針對新型冠狀病毒起源進行獨立調查，中國駐澳洲大使成競業警告，這可能導致澳洲產品在中國被抵制。

▲澳洲迄今染疫人數為6849，累計96人病逝。圖為雪梨歌劇院。（圖／路透）

節目觀眾巴加瓦（Subhash Bhagava）提問，澳洲是否應更謹慎擇友。黃英賢表示，即使澳洲不認同中國的價值觀，除了繼續與中國貿易之外也別無選擇。

黃英賢說：「（中國）是個強權、經濟強權，並且維護自己的利益。有時我們的利益存在差異，我們必須有建設性、有效率地異中求同。」

弗里洛夫認為，中國外交官採取「戰狼外交」，看起來只是為了做給北京政府看。

夏瑪說，中國才更應該為外交爭論負責，「中國定義、提出利益的方式在過去幾年大幅轉變，尤其令人注意的是在北京的新領導階層治下」。

人在中國武漢市的澳洲觀眾麥克林（Tim McLean）批評澳洲聯邦政府，質問澳洲為何「在我們最大的貿易夥伴之間製造這麼多緊張」。

皮爾遜表示，澳洲勇於面對中國這個「惡霸」，是做了正確決定；她還說，中國回絕針對新型冠狀病毒的調查，是因為中國不習慣被質疑，「我們極少看到澳洲在中國的議題上發聲，我覺得需要改變了」。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

皮爾遜說，她理解觀眾看到澳洲政府似乎失策的挫折感，「但我們要清楚這些有欠周詳的行為是怎麼來的，以及為什麼會陷入這種境地，那是因為中國不當處理這場危機」。

中國是澳洲最大貿易夥伴，也是亞太地區軍事強權，澳洲能否承擔激怒中國所可能帶來的損失？

皮爾遜認為，澳洲沒別的選擇，「我覺得中國正展現自己是個惡霸」，對付惡霸的方式不是屈從，而是必須敢於對抗。

弗里洛夫則說，澳洲及中國相互依存，雙邊關係回到常軌也符合中國利益，因為澳洲提供許多刺激中國經濟成長的資源。

最後，維吾爾族澳洲公民阿布杜薩蘭（Sadam Abdusalam）再度提到中國對維吾爾族的迫害，要求中國政府允許他的妻小離開新疆、到澳洲與他團聚。

他說，澳洲近期批評中國後，他的妻子就被帶到派出所訊問6小時，這根本是「人質外交」。

皮爾遜表示，中國政府實際上利用澳籍兒童，在這種政治協商中當作人質，令人完全不能接受。

被問到阿布杜薩蘭的妻子接受訊問是否與澳洲推動病毒起源調查有關時，皮爾遜說，看起來當然是如此，希望澳洲外交部長關注此案。