他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」友進門被躺床斷首屍…嚇到爆膽！

▲男子因為不滿母親跟妻子爭吵，竟將兩人斬首。（圖／翻攝自Ласточка下同）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯伏爾加格勒日前發生一起恐怖的家庭凶殺案。一名男子因為不滿妻子、母親與自己三方爭吵，一氣之下竟拿刀砍下兩人的頭，並且丟在桌上與地上，犯案之後還打電話給朋友，坦承自己因為喝酒過多，因此殺害了母親跟妻子，要求朋友來家裡一趟。友人得知後立刻報警處理，警方抵達時也被現場血跡斑斑震撼。

綜合俄媒報導，38歲的馬斯洛夫（Илья Маслов）過去曾在車臣服役，退伍後並未有正常工作。案發當天他喝了酩酊大醉，未料返家卻與妻子、母親起了口角，馬斯洛夫一氣之下竟拿刀剁下兩個女人的頭，事後卻沒有任何悔意或驚醒，反而打了一通電話給朋友。

馬斯洛夫告訴朋友，自己殺害了母親跟妻子，並且將她們的頭剁了下來，要朋友來家裡一趟，友人聽說之後立刻報警，而馬斯洛夫一度逃跑到街上但仍遭到警方逮捕。警方將馬斯洛夫帶回住處，也被眼前恐怖的殺戮景象嚇壞，並且立刻封鎖該處進行調查。

法官表示，馬斯洛夫在清醒後知道自己鑄下大錯，一度試圖輕生卻遭到警方阻止，並表示自己在犯案當下一切都是很迷糊的，訊後將他先拘禁在看守所內等候調查結果出爐後定罪。

▲警方進到現場看到屍首分離也震驚。

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