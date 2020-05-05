大樂透連24槓買氣倍增！彩迷追「零確診牌」拚今年最大獎9.2億　最夯號碼報你知

▲今天晚間開獎的大樂透，累積頭獎獎金上看9.2億元，吸引不少民眾前來試試手氣。（資料照／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透頭獎連槓24期，創下2007年第3屆公益彩券發行以來最長連槓期數，今（5）日晚間開獎的大樂透頭獎上看9.2億元，若1注獨得，將為今年單注最高獎金，就有彩券行透露，不少民眾花350元包牌法拚中大獎，也想為自己「紓困」一下。

在高額獎金帶動下，大樂透彩券買氣也持續攀升，飛來發彩券行表示，店內除了貼出海報宣傳外，同時也搭配「今晚大樂透頭獎9.2億元，今年數一數二高，走過路過請不要錯過」等廣播，讓經過的民眾都能看到、聽到，使得購買意願很高，帶動業績成長好幾倍。

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大樂透頭獎金額衝高，不少民眾認為買1注50元拚大獎太少，飛來發彩券行建議，可以採用「7連碰」包牌法，也就是包下7個號碼，共下7注350元，也是目前最熱門的包牌方式，為自己「紓困」一下。

此外，許多民眾喜歡四處求明牌，做為大樂透的號碼，飛來發彩券行透露，雙胞胎號碼牌永不退流行，如11、22、33、44，而自身的生肖牌、生日牌，甚至是做夢牌也很受歡迎。

飛來發彩券行也說，台灣今天再現「加零」，連23天無本土病例，顯示台灣防疫有成，帶動零確診牌的買氣；所謂的零確診牌指的是01至09，或是10、20、30、40等號碼。