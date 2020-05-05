黃國昌：擔任大同獨董會好好監督　不要懷疑我的決心跟標準

▲ 黃國昌說明大同獨董參選。（圖／記者陳心怡攝）

記者李瑞瑾、陳心怡／台北報導

大同公司派與市場派的經營之爭，隨著股東會即將到來更加白熱化，市場派股東王光祥指出，邀請前立法委員黃國昌競選大同獨立董事，希望大同「浴火重生」。黃國昌也於今日對外說明，表示自己是經過多次勸說、考慮之下才答應，在擔任獨董之後，首先就是成立調查小組、全力徹查違法。

黃國昌表示，最初是一位很尊敬的本土企業家來找他，對於大同公司派、市場派的治理爭議，違法中資或是華映「保證中國企業獲利」犧牲台灣股東權益等，種種事件顯示大同公司治理情況糟糕，因此該名企業家希望他能出來接受提名、參與獨董選舉。

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黃國昌坦言，一開始對於公司派、市場派都很不認同，因此婉拒此項提議，但經過該企業家多次詢問他，而後也有王光祥來與他會面，在多方考慮之後才決定答應。

大同在違法中資與公司治理上的敗化，要如何處理就會考驗全體股東決定，站在獨董立場，就是監督好董事會、做好法遵，他指出，未來有機會到大同服務，第一件就是成立調查小組，把社會跟股東的疑慮調查清楚，只要發現有違法事由，就會依法辦理。

黃國昌強調，擔任獨董之後會好好監督董事會，「不要懷疑我的決心跟我的標準」，並請大家拭目以待。

市場派大股東王光祥在新聞稿中表示，這段期間一直在思考，一定要提名深具專業素養及社會公信力的人來擔任獨立董事，作為公正第三者，代表全體股東來監督公司；日前在小股東的建議及友人的介紹協助下，邀請前立委黃國昌律師接受提名，希望他順利當選後，一如他過去的認真犀利的問政風格，發揮所長，強力監督新經營團隊提昇營運績效，同樣對最近輿論所關心的中資和國安問題也能強力監督；日後大同新經營團隊的運作一定要透明，攤開在陽光下接受社會最嚴格的檢視。