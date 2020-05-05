美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

▲美國許多州政府逐步鬆綁社交距離，但模型預估，死亡病例數8月可能達到13.4萬。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國許多州開始鬆綁防疫禁令，但華盛頓大學「健康指標和評估研究所」（IHME）推出最新版本模型預估，全美染疫死亡人數可能翻倍成長，8月時達到13.4萬人。主任莫瑞（Dr. Christopher Murray）認為，太早鬆綁社交距離將會帶來更多確診與死亡人數。

華盛頓大學IHME推出的疫情預測模型時常被白宮引述，極具影響力，但據最新版本預估，美國8月時死亡病例將翻倍成長，達到13.4萬人。其中，紐約州預計增加7800死，紐澤西州預計增加8800死，伊利諾州預計再添4000死。

莫瑞指出，「太早鬆綁社交距離，在某些州造成重大影響」，將導致更多確診與死亡病例。其團隊追蹤手機數據，發現許多州的人群移動增加，意味著民眾可能進行更多互動，一些時間點甚至早在社交距離解禁之前。他引述臉書與Google的數據提到，「上周或過去10天內人群移動性上升，很有可能導致感染在某種程度上增加。」

▲美國許多地方人群移動增加，專家對此表示擔憂。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，新版本模型將溫度、人口密度與檢測能力納入考量因素，據莫瑞所說，「溫度升高攝氏1度，傳播率就會降低2％左右」，且「高峰值」更長，反映出許多州的死亡減少趨勢會比預期更慢，疫情影響期間更長、範圍更廣。

IHME教授莫克達（Ali Mokdad）提到，在種種變因之中「最重要的一點就是人群移動性」，「我們看見人群移動性的增加，這將不幸導致美國死亡率增加。」

莫瑞說，社會目前面臨的最大挑戰就是「巨大經濟混亂與其製造的困境」。他提到，州長、地方領導人必須在貧窮失業以及拯救生命之間做出平衡與選擇，此數據並非要對此做出評斷，「這些是非常困難的選擇，我們的角色只是提供公衛角度的資訊」。

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