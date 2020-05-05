　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7歲小弟罹淋巴癌還二檢「陽性」　堅強抗病出院樂慶生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者曾筠淇／綜合報導

住在美國麻州的加文.布倫南（ Gavin Brennan）4日才剛滿 7歲，但他在1月時被診斷出罹患淋巴癌，甚至還在新冠肺炎流行之際，於3月底檢測出陽性。雖然疾病纏身，加文仍堅強的進行治療，所幸在本週完成了最後一次化學治療後，而檢測新冠肺炎的結果也呈陰性，終於能夠出院並歡慶一番。

據《波士頓25號新聞》（Boston 25 News）報導，加文在1月時被診斷出罹患淋巴癌，因此開始進行化學治療。美國近期以來，嚴重受到新冠肺炎的影響，加文的母親愛普羅（April Brennan）也不幸感染，隨後加文就出現發燒的症狀。

加文的父親提姆（Tim）在3月22日將發燒的加文帶至急診室，想不到經過新冠肺炎的檢測後，出現了陽性的結果。由於加文幾乎沒有什麼症狀，因此便返家，然而第二次的檢測結果依舊呈現陽性。

加文在確診後，受到了醫師專業的治療，最終總算痊癒，並在第三次的檢測中，獲得陰性的結果。加文的父母表示，他們非常感激醫師能夠幫助加文解決問題，而「加文在整個過程中，也是如此堅韌，真是太神奇了」。

加文在本週進行最後一次的化學治療後順利出院，他的家人和朋友都一起為他歡慶一番，不只要慶祝7歲生日，也是慶祝他的康復。在度過了煎熬的一個月後，他笑稱，能回到家真是太好了。

ET快訊
外出運動！3寶媽戀上20歲小鮮肉…老公面前甜傳：喜歡你躺我身
新增3例「出院又復陽」個案！張上淳曝病毒含量風險
74歲嬤每天喝10罐可樂！喝了40年…健檢結果曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲妹激情滾床！遭繼父撞見「氣炸甩耳光」　竟鼓動19歲男友滅口：不留屍

社區竟然有凶狠老虎出沒！　10警全副武裝+直升機到場才發現誤會大了

美國絕對會干預！　解放軍鷹派第一人：武統台灣已準備好「目前時機未到」

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

委內瑞拉逮捕2美國公民「聯手退伍美軍武裝入侵」　控華府也涉入

她半夜被iPad震動驚醒「要上樓戰一場？」　氣奔男友家卻撲空…衣櫥竟跌出裸妹

英研究：體內缺乏維他命D　較易感染及死於新冠肺炎

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

委內瑞拉逮捕2美國公民「聯手退伍美軍武裝入侵」　控華府也涉入

她半夜被iPad震動驚醒「要上樓戰一場？」　氣奔男友家卻撲空…衣櫥竟跌出裸妹

英研究：體內缺乏維他命D　較易感染及死於新冠肺炎

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

金髮女口罩剪大洞「口鼻外露」店員驚呆　她回：這樣才好呼吸啊

沒錢吹冷氣！50年內將有20億人活在「極度高溫環境」下

7歲小弟罹淋巴癌還二檢「陽性」　堅強抗病出院樂慶生

中職／一軍8日解禁！二軍開放進場也會實名制

民進黨彰化主委選舉開戰　許廣東指控現任邱建富「黨庫通內褲」

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

小花貓翹高尾巴蹭大提琴！活潑亂鑽被寵幸　還坐VIP席聽古典樂

顱骨碎裂眼瘀傷！3歲女童疑遭繼母凌虐致死　父見慘狀痛哭：我的寶貝沒了

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

27歲OL「坐擁400棟樓」打拼7年　自曝超強吸金術…「惹禍上身」一秒掉地獄！

Nissan集中資源在3核心市場　X-Trail產品週期將縮短至2.5年

小萌貓昏睡叫不醒...媽出動「麥克風」大吼沒用　最後秒醒方法超爆笑

張琍敏臉書發文向陳菊道歉　總統府：真相釐清不再追究

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

日本節目介紹「鐵人大臣」陳時中

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

譚德塞「原力與醫療員同在」！網狂酸

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

19國空軍會議　台灣國旗並列

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

5歲男童屍躺後車廂！鄰居「雞婆打電話」竟意外破案

世衛：2國提案WHA討論讓台灣參與

更多熱門

相關新聞

「一個舉動」被讚政治奇才　陳時中：媽祖婆要拜土地公也要拜

「一個舉動」被讚政治奇才　陳時中：媽祖婆要拜土地公也要拜

台灣新冠肺炎防疫期間，恰逢台中大甲鎮瀾宮一年一度的遶境活動。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾特地到訪鎮瀾宮，協商暫緩遶境活動。4月15日陳時中再度到鎮瀾宮參拜，感謝當時媽祖的慈悲，也特地知會台中當地立委，表達謝意。今(5)日陳時中在記者會上表示，「到了當地，除了媽祖婆、土地公要拜，民意代表也要重視。」

台灣新增3例「出院又復陽」個案

台灣新增3例「出院又復陽」個案

澳中緊繃　人權觀察：面對惡霸須反抗

澳中緊繃　人權觀察：面對惡霸須反抗

康復民眾被貼標籤「帶病毒的人」！

康復民眾被貼標籤「帶病毒的人」！

慶再見「+0」！漢堡買1送1、住宿券免費抽

慶再見「+0」！漢堡買1送1、住宿券免費抽

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19北美要聞淋巴癌

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面