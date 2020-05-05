7歲小弟罹淋巴癌還二檢「陽性」　堅強抗病出院樂慶生

.@DedhamPD & @DedhamFire give 7 yr old Gavin Brennan a birthday celebration & welcome home fit for a king! Gavin was just released from @BostonChildrens Hospital after battling cancer AND #coronavirus. Gavin says if he can do it, anyone can. pic.twitter.com/YpAXS8z6JF — Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) April 30, 2020

實習記者曾筠淇／綜合報導

住在美國麻州的加文.布倫南（ Gavin Brennan）4日才剛滿 7歲，但他在1月時被診斷出罹患淋巴癌，甚至還在新冠肺炎流行之際，於3月底檢測出陽性。雖然疾病纏身，加文仍堅強的進行治療，所幸在本週完成了最後一次化學治療後，而檢測新冠肺炎的結果也呈陰性，終於能夠出院並歡慶一番。

據《波士頓25號新聞》（Boston 25 News）報導，加文在1月時被診斷出罹患淋巴癌，因此開始進行化學治療。美國近期以來，嚴重受到新冠肺炎的影響，加文的母親愛普羅（April Brennan）也不幸感染，隨後加文就出現發燒的症狀。

加文的父親提姆（Tim）在3月22日將發燒的加文帶至急診室，想不到經過新冠肺炎的檢測後，出現了陽性的結果。由於加文幾乎沒有什麼症狀，因此便返家，然而第二次的檢測結果依舊呈現陽性。

加文在確診後，受到了醫師專業的治療，最終總算痊癒，並在第三次的檢測中，獲得陰性的結果。加文的父母表示，他們非常感激醫師能夠幫助加文解決問題，而「加文在整個過程中，也是如此堅韌，真是太神奇了」。

加文在本週進行最後一次的化學治療後順利出院，他的家人和朋友都一起為他歡慶一番，不只要慶祝7歲生日，也是慶祝他的康復。在度過了煎熬的一個月後，他笑稱，能回到家真是太好了。