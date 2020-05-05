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水庫蓄水僅剩3成　水利署：民生、工業用水撐到五月底沒問題

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▲經濟部水利署表示，近期將有幾波鋒面降雨，預估民生、工業及第一期稻作施作之用水，撐到五月底沒問題。圖為石門水庫。（圖／桃市府提供）

▲經濟部水利署表示，近期將有幾波鋒面降雨，預估民生、工業及第一期稻作施作之用水，撐到五月底沒問題。圖為石門水庫。（圖／桃市府提供）

記者林淑慧／台北報導

今年春雨降雨量僅去年六成，全國各地水庫蓄水率目前平均剩下二至三成左右，以曾文水庫、阿公店水庫、德基水庫等水量較不足。經濟部水利署今（5）日回應表示，近期將有幾波鋒面降雨，預估民生、工業及第一期稻作施作之用水，撐到五月底沒問題，六月則要觀察降雨情況，必要時將啟動節水措施。

經濟部水利署本周將召開旱災應變小組會議，官員表示，依據氣象預報資料，本周末及下周一各地有降雨機率，將把握降雨加強節水調配及引水蓄存水庫，並透過區域水源調度、啟動備援井、伏流水及適時人工增雨，以確保各地區供水無虞。

請繼續往下閱讀...

依據水利署統計，去年12月至今，主要集水區降雨量不及去年同期六成。不過水利署官員強調，因為現在是枯水期最末期的關係，因此降雨雖少，實際水量卻沒減少那麼多，現今水庫水位跟去年比是差不多。

▲目前全台水庫枯旱情況。（圖／經濟部提供）

▲目前全台水庫枯旱情況。（圖／經濟部提供）

官員指出，目前曾文水庫蓄水率低於10%，但透過區域水源調度，初估仍有1億噸水量可使用；北部及中部的水庫蓄水率約二至三成，而高雄的高屏溪攔河堰因今年雨量較少，水量較吃緊，7日將召開會議檢視水情，必要時將採夜間減壓供水措施，減少自來水管線漏水，但民生用水不受影響。

經濟部表示，依據中央氣象局預估，今年5月雨量正常至偏少，6、7月接近正常，而對南部地區重要之梅雨可能於5月中下旬來臨，為加強因應，水利署將持續提升水情監控與應變強度，確保供水穩定。

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