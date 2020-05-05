　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／南韓守住了！從單日破百例降到「日均9.1例」　社交距離明正式鬆綁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情受到大規模群聚感染事件影響，2月底至3月初達到高峰，有效控制的成果也備受國際肯定，單日新增病例數降至10例以下，3月下旬開始實施的社交距離政策也將在6日午夜終止，明起改推較為寬鬆的生活防疫。

▲▼ 櫻花滿開的首爾街頭。（圖／達志影像）

▲ 櫻花滿開的首爾街頭。（圖／達志影像）

南韓3月22日至4月19日的4周間實施「高強度社交距離」，後為避免5月初黃金週成為疫情破口，延長實施「緩和的社交距離」至本月5日，6日起改行「生活中的社交距離」（生活防疫）。中央災難安全對策本部官員金剛立表示，由於3月零星社區傳播案例不斷發生，不得已實施設教距離政策，人民都能理解並積極配合，對此表達感謝。

根據統計，南韓3月中旬日均新增病例數達到百餘例，第一波高強度社交距離政策實施期間降至70餘例，第二波政策實施後又降到35.5例，4月20日實施緩和社交距離政策後便降到9.1例，明顯取得控制。

金剛立也指出，明起施行的生活防疫措施旨在恢復日常生活及社會經濟活動的同時，國民個人及社會全體皆自發性負起防疫責任所形成的防疫體系，並呼籲民眾持續配合政府。

另一方面，南韓國高中小在疫情影響之下三度延後開學，4月陸續線上開學，至今仍採遠距教學方式，直到4日才確定，13日起分批恢復到校上課，由高中三年級學生首先開始。金剛立說明，學生回歸校園後，校內只要出現1例確診，不論是學生還是教職員，全校將立即改採線上教學。

►南韓連續半月日增20例↓！　6日起改行「生活防疫」鬆綁社交距離

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
外出運動！3寶媽戀上20歲小鮮肉…老公面前甜傳：喜歡你躺我身
新增3例「出院又復陽」個案！張上淳曝病毒含量風險
74歲嬤每天喝10罐可樂！喝了40年…健檢結果曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

委內瑞拉逮捕2美國公民「聯手退伍美軍武裝入侵」　控華府也涉入

她半夜被iPad震動驚醒「要上樓戰一場？」　氣奔男友家卻撲空…衣櫥竟跌出裸妹

英研究：體內缺乏維他命D　較易感染及死於新冠肺炎

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

金髮女口罩剪大洞「口鼻外露」店員驚呆　她回：這樣才好呼吸啊

沒錢吹冷氣！50年內將有20億人活在「極度高溫環境」下

7歲小弟罹淋巴癌還二檢「陽性」　堅強抗病出院樂慶生

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

委內瑞拉逮捕2美國公民「聯手退伍美軍武裝入侵」　控華府也涉入

她半夜被iPad震動驚醒「要上樓戰一場？」　氣奔男友家卻撲空…衣櫥竟跌出裸妹

英研究：體內缺乏維他命D　較易感染及死於新冠肺炎

美批中俄趁抗疫「在歐搶利益製造分歧」　義大利總理回應了

金髮女口罩剪大洞「口鼻外露」店員驚呆　她回：這樣才好呼吸啊

沒錢吹冷氣！50年內將有20億人活在「極度高溫環境」下

7歲小弟罹淋巴癌還二檢「陽性」　堅強抗病出院樂慶生

中職／一軍8日解禁！二軍開放進場也會實名制

民進黨彰化主委選舉開戰　許廣東指控現任邱建富「黨庫通內褲」

和男囚發生性關係還偷塞手機傳情　26歲性感女獄警被捕！

小花貓翹高尾巴蹭大提琴！活潑亂鑽被寵幸　還坐VIP席聽古典樂

顱骨碎裂眼瘀傷！3歲女童疑遭繼母凌虐致死　父見慘狀痛哭：我的寶貝沒了

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

27歲OL「坐擁400棟樓」打拼7年　自曝超強吸金術…「惹禍上身」一秒掉地獄！

Nissan集中資源在3核心市場　X-Trail產品週期將縮短至2.5年

小萌貓昏睡叫不醒...媽出動「麥克風」大吼沒用　最後秒醒方法超爆笑

張琍敏臉書發文向陳菊道歉　總統府：真相釐清不再追究

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

國際熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

日本節目介紹「鐵人大臣」陳時中

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

譚德塞「原力與醫療員同在」！網狂酸

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

19國空軍會議　台灣國旗並列

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

5歲男童屍躺後車廂！鄰居「雞婆打電話」竟意外破案

世衛：2國提案WHA討論讓台灣參與

更多熱門

相關新聞

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再通報10102例」

崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再通報10102例」

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重，近幾日確診人數幾乎飆上高峰，連續3日單日通報皆超過萬人，5日再創下單日確診人數新高10102人，累積共155370確診病例，全境85區都淪陷，尤其莫斯科更是重疫區，確診人數就佔5714人。死亡病例部分，全俄羅斯累計1451人病逝，可說是疫情相當緊急的狀態。

中國金拱門轉型　找易烊千璽代言

中國金拱門轉型　找易烊千璽代言

竹聯幫天馳會長澳門返台強制隔離　一出關就被逮

竹聯幫天馳會長澳門返台強制隔離　一出關就被逮

星展捐2250萬助台灣弱勢族群

星展捐2250萬助台灣弱勢族群

侯友宜不開放長照探視主因曝光　「這2起事件」死傷慘重

侯友宜不開放長照探視主因曝光　「這2起事件」死傷慘重

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面