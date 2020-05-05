影／南韓守住了！從單日破百例降到「日均9.1例」　社交距離明正式鬆綁

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情受到大規模群聚感染事件影響，2月底至3月初達到高峰，有效控制的成果也備受國際肯定，單日新增病例數降至10例以下，3月下旬開始實施的社交距離政策也將在6日午夜終止，明起改推較為寬鬆的生活防疫。

▲ 櫻花滿開的首爾街頭。（圖／達志影像）

南韓3月22日至4月19日的4周間實施「高強度社交距離」，後為避免5月初黃金週成為疫情破口，延長實施「緩和的社交距離」至本月5日，6日起改行「生活中的社交距離」（生活防疫）。中央災難安全對策本部官員金剛立表示，由於3月零星社區傳播案例不斷發生，不得已實施設教距離政策，人民都能理解並積極配合，對此表達感謝。

根據統計，南韓3月中旬日均新增病例數達到百餘例，第一波高強度社交距離政策實施期間降至70餘例，第二波政策實施後又降到35.5例，4月20日實施緩和社交距離政策後便降到9.1例，明顯取得控制。

金剛立也指出，明起施行的生活防疫措施旨在恢復日常生活及社會經濟活動的同時，國民個人及社會全體皆自發性負起防疫責任所形成的防疫體系，並呼籲民眾持續配合政府。

另一方面，南韓國高中小在疫情影響之下三度延後開學，4月陸續線上開學，至今仍採遠距教學方式，直到4日才確定，13日起分批恢復到校上課，由高中三年級學生首先開始。金剛立說明，學生回歸校園後，校內只要出現1例確診，不論是學生還是教職員，全校將立即改採線上教學。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。