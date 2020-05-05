投資台灣三大方案將破兆元　經濟部：今年力拚落實3000億元

▲經濟部投資台灣三大方案即將突破兆元規模。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，為維持經濟動能，經濟部今（5）日表示將持續推動投資台灣三大方案，目前已經累積超過9800億元的投資，今年將繼續拚落實的速度跟進度、初估可望落實3000多億元，挹注經濟成長可期。

經濟部官員指出，近期亞洲鄰近國家陸續公布第一季經濟成長率，疫情確實對全球經濟帶來普遍影響。不過，相較其他國家受創嚴重，台灣依然維持正成長1.54%，表現相對穩定。

請繼續往下閱讀...

▲近期亞洲鄰近國家陸續公布第一季經濟成長率，相較其他國家受創嚴重，台灣依然維持正成長1.54%，表現相對穩定。（圖／經濟部提供）

「感謝防疫國家隊努力，感謝台灣人民配合防疫，正因為我們守住疫情，台灣才能保持經濟上的活力。」經濟部官員說，為維持經濟的動能，今年投資台灣三大方案會持續推動進行。

另外，像是前瞻基礎建設在內的公共投資跟建設，經濟部也規劃提早做、加速做，加上國內半導體產業在全球居於領先地位，也還會加大投資台灣，今年預計還有5000億投資，均可望挹注國內經濟成長動能。

依據經濟部統計，投資臺灣3大方案累計至今已帶動465家企業投資約9,841億元，預估創造81,048個本國就業機會，後續尚有53家企業排隊待審。