金正恩笑咪咪「復活」！北韓媒體砲轟「南韓假新聞猖獗」

▲北韓領導人金正恩神隱多日以後出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）



記者吳美依／綜合報導

北韓宣傳媒體Meari於5日撰文，抨擊南韓假新聞猖獗、氾濫，保守派媒體不但捏造事實，也讓許多民眾陷入困惑。據了解，文內隻字未提領導人金正恩或其健康狀況。《韓聯社》認為，這篇文章是在批評金正恩先前神隱多日，被謠傳病危、死去一事。

北韓宣傳媒體Meari於5日以「南韓假新聞氾濫，保守派媒體首當其衝」為標題，譴責南韓發布假新聞，猖獗程度「讓民眾陷入困惑狀態」，嘲諷南韓保守派媒體捏造事實，彷彿內容都是真的，而人民則難以分辨事實真偽。

文內將假新聞定義是「針對特定議題或團體，刻意編造錯誤事實，操作輿論，只為了達到特定政治、經濟目的的行為」，指出類似新聞因社群媒體以及其他網路平台傳播快速。

《韓聯社》報導，雖然文內沒有提到金正恩與其健康狀況，也沒有寫出全球瘋傳的「病危說」，但這些批評似乎是針對南韓媒體先前關於金正恩健康出問題、神隱的臆測。

金正恩4月11日主持勞動黨中央政治局會議，此後長達20多日沒有公開露面，病危、腦死、身亡等傳言滿天飛。他5月1日終於現身磷肥料廠剪綵典禮，間接破除謠言，但外界仍質疑那是替身，好奇神隱期間究竟發生什麼事。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！