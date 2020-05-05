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搶轉貸商機！　中信My Way房貸額度最高「8加1成」

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲疫情期間客戶不便到分行辦理業務，對線上服務的接受度大增。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，不少民眾期許能有更彈性的運用資金，中信銀行宣布，針對購屋購車、生意周轉、投資理財、裝潢修繕等用途，設計不同金額、天期的組合推出「中國信託My Way房貸」，首次提供最高「8加1成」的貸款額度，補足客戶資金缺口一站貸足購屋金、裝修金或理財金。

根據中信銀行統計，今（2020）年1至4月中旬線上申請房貸寬限期、貸款年限展延件數較去年同期成長2.6倍，線上申請房貸件數也是去年同期的4.7倍，顯示疫情期間客戶不便至分行辦理業務，對線上服務的接受度大增。

請繼續往下閱讀...

另據財團法人金融聯合徵信中心去（2019）年12月統計，台灣個人房屋貸款案件中約4成非屬購屋用途的房貸、1.5成的申辦者同時背負房屋貸款與信用貸款，顯示民眾利用房貸活化現金運用的現象相當普遍。

為滿足客戶需求，中信銀行指出，即日起至今年12月31日止，申辦「中國信託My Way裝潢金房貸」並檢附相關裝修證明文件，可貸額度最高可至9成，其中8成用於購置房屋，一般利率最低1.44%起，1成另案約定貸款條件並得用於裝潢修繕、傢俱家電購置等，利率最低1.95%起，方便客戶彈性運用資金減輕負擔。

若有其他資金需求，如生意周轉、債務整合降低月付金額、投資理財而辦理房屋貸款，「中國信託My Way融資型房貸」可貸額度最高可至9成，房貸部分一般利率最低1.64%起，增額貸款部分另案約定貸款條件，利率最低1.95%起，但不同擔保品鑑價最高成數與貸款成數對應貸款利率、年限、寬限期等貸款條件不同。

中信銀行提醒，短暫降息未必適合轉貸，除了利率因素，還需考慮地政、代書、塗銷、開辦及違約金等作業費用。以房貸1,000萬元轉貸為例，上述轉貸費用合計超過2.5萬元，評估房貸往來銀行時，應將是否能向單一銀行借到足夠的額度、取得適當的貸款年限與寬限期等因素共同評估，確保轉貸後權益不受損。

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