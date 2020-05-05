74歲嬤每天喝10罐可樂！「喝了40年」聲稱能治百病...健檢結果曝光

▲婆婆表示，可樂對她來說就像止痛藥，而她的櫃子裡也常放著好幾瓶可樂。 （圖／翻攝自YouTube）

實習記者施怡妏／綜合報導

韓國一名74歲的婆婆從34歲開始，每天喝10罐可樂，40年以來共喝下15萬罐可樂，約為3.75萬升，花費約250萬新台幣購買可樂。她聲稱，喝可樂可以治百病，喝完可樂之後打出的嗝，可以排出心中的不愉快以及身上的病痛，尤其是「室溫」的可樂效果更驚人。

韓國YouTube頻道「우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이」採訪一名74歲的韓國婆婆，對於可樂的熱愛，全村子的人都知道，可說是「可樂代言人」。婆婆表示，「可樂對我來說就像止痛藥，只要喝可樂，身上的病痛全部都會消失」。附近鄰居透露，婆婆一有空就會推銷可樂給大家，「她可以不吃飯，但不能不喝可樂。」

婆婆的丈夫在40年前過世，不久後，兒子也因為交通事故而身亡，一連串的打擊令她感到痛苦，並陷入人生低潮，晚上還會跑到深山裡閒晃。某一天，她驚覺自己不能在這樣墮落下去，於是開始喝可樂解煩悶。她意外發現，喝完可樂之後打出的嗝，可以使心情變好，還可以讓病痛消失，尤其「常溫」的可樂效果更好。因此，婆婆習慣把可樂放在櫃子中，不會放在冰箱，這也是她獨有的「可樂管理法」。

長期喝可樂可能會造成身體上的負擔，製作組帶著婆婆去醫院做檢查，結果顯示，身體內除了胃、腸、十二指腸等消化系統有出現潰瘍的症狀，其餘的器官沒有什麼大礙。醫生表示，只要吃藥就可以康復，但也必須減少可樂的攝取量。