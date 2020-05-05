資金專法匯回每月申請約百億元　台商資金回台最大筆78億元　8月中旬可望達標

▲財政部認為，資金匯回專法實施至今，台商回台的速度穩定且多投入實質投資。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部賦稅署副署長李怡慧今（5）日表示，資金專法自去年8月15日到4月底，已經申請匯回的件數已經達366件，申請匯回的金額已經達875議員，而營利事業匯回最大筆78億元。財政部次長吳自心表示，目前台商申請回台的資金已經穩定，每月申請金額大約有100億元，期望今年8月15日前可以達到低推估1300億元。

吳自心、財政部賦稅署副署長李怡慧參加行政院所舉辦「看好台灣 回流資金持續加碼」記者會。

請繼續往下閱讀...

李怡慧表示，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》也是俗稱資金專法自去年8月15日上路、實施，預計實施兩年，包含個人與企業在海外的資金可以配合專法匯入外匯投資專戶，就可以享受第1年8%與第二年10%的優惠稅率，其中有5%可以自由運用、25%投資金融商品，若是向經濟部申請實質投資，國稅局還可以退回一半的稅額，稅率可以降為4%與5%。

根據財政部統計，自去年8月15日到4月30日止，已經受理366件、申請金額已經達到875億元，匯回的件數已經達到293件、匯回金額已經達到764億元，營利事業占金額還是大宗，專法帶動352億元已經投資到實質的產業之中，創造6000個就業機會。

根據財政部統計，營利事業匯回的前3大，最大筆為匯回金額達78億元，其次是75億元，第三高則是46億元；個人的部分財力也是相當雄厚，最大筆匯回金額達8億元、其次是7億元，6億元則是居第三。

財政部次長吳自心表示，資金匯回專法開始上路確實有一些觀望，但是到目前為止，資金匯回申請都相當穩定，財政部也特別觀察新冠肺炎（COVID-19）爆發期間，廠商每月申請匯回的金額仍高達100億元，且多以要實質投資為主，而非存在外匯投資專戶內，顯見專法仍是發揮作用。吳自心表示，是否可以在8月中旬可否達到1300億元，期望大家共同努力，盡量達到財政部所預估的低推估。