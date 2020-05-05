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索馬利亞運防疫物資「機翼疑遭擊中」墜毀！機上6人全罹難　起火殘骸照瘋傳

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▲▼ 索馬利亞交通部長證實，一架載有防疫救援物資的貨機4日墜毀南部小鎮巴代爾（Bardale）周邊地區。（圖／翻攝自推特） 

▲推特開始流傳飛機墜毀畫面。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

索馬利亞交通部長證實，一架載有防疫救援物資的飛機4日墜毀南部小鎮巴代爾（Bardale）周邊地區，機上6人全數罹難。儘管政府不願推測墜機事故發生原因，但前國防部長引述目擊者的說法指出，該架飛機是被擊落。

綜合路透等外媒報導，該架運送新冠肺炎防疫物資的班機隸屬於非洲快運航空（African Express），當時機上載著飛行員、副駕駛、飛行工程師、受訓中的飛行員及2名航空公司人員，自索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）飛往西南部城市拜多亞（Baidoa）後，接著前往南部小鎮巴代爾，但最終卻墜毀於巴代爾周邊地區。

班機墜毀原因現仍有待釐清。但索馬利亞前國防部長穆罕默德（Abdirashid Abdullahi Mohamed）透露，他曾與機場一名目擊者交談；而根據目擊者的說詞，該架班機最初曾試圖著陸，但因機場有野生動物出現，只好掉頭重新進行降落程序，但就在飛機再次靠近機場時，一側機翼似乎被擊中，最終墜毀。

推特已經出現宣稱是該架飛機墜毀的現場畫面，飛機失事後起火，殘骸散落四處。事實上，伊斯蘭極端主義組織青年黨（al Shabaab）在飛機墜毀地區周邊活動，但青年黨尚未對此事件做出回應。

巴代爾受到索馬利亞及埃及部隊保護，但埃及軍方發言人稍早表示，他對墜機事故並不知情。索馬利亞交通部長砂拉德（Mohamed Salad）則說，他已指派專門小組前往調查，歡迎國際援助。

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