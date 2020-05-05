金價上漲近1％至1713美元　瑞銀：有潛力突破1800美元關卡

▲分析師預測黃金價格可能會突破今年初的高點。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

瑞銀貴金屬分析師特維斯（Joni Teves）日前表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情增加市場不確定性，讓投資者轉至黃金避險，因此預期黃金價格將有潛力突破每盎司 1800 美元，可能會突破今年初的高點。

特維斯表示，由於疫情造成的風險仍高，且世界各國央行為了提振經濟，紛紛將基準利率調降至歷史低點，因此，投資人對於黃金的避險需求，將呈現上升的趨勢。

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世界黃金協會 (World Gold Council) 上週也發佈的 2020 年 Q1 貴金屬需求趨勢報告，其中強調疫情的大爆發，成為影響黃金需求的最大因素。報告指稱，隨著疫情對經濟帶來潛在影響，投資者尋求避險資產，黃金ETF的資金規模，創下近 4 年來最大。

特維斯表示，在市場高度不確定性及成長前景疲弱，推高黃金吸引力，與此同時，負利率有助於黃金成為分散投資組合風險的標的。

此外，Fat Prophets資源分析師蘭諾斯（David Lennox）表示，各國政府和央行採取的經濟刺激方案，亦為拉動黃金價格上揚的主要動能。此外，再加上各國的低利率政策導致貨幣匯價走弱，使得貨幣投資的吸引力相對減弱。

週一 (4 日) 交易黃金期貨價格連續第二日收高，6 月交割的黃金期貨價格上漲 12.40 美元或 0.7%，收每盎司 1713.30 美元。截至今日12點35分，6 月交割的黃金期貨價格下跌 9.4 美元或 0.55%，收每盎司 1703.8 美元。