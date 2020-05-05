80％職場媽媽擔家計超辛苦！　母親節最不想拿到花束、廚具

▲調查顯示母親節最不想拿到花束、廚具。（圖／翻攝自pixabay）

記者余弦妙／台北報導

本周末就是一年一度母親節，yes123求職網，特地進行「職場媽媽疲勞指數與母親節慶祝計畫調查」，結果顯示高達80.1%的人表示，成為職場媽媽的主因，就是想分擔家計；至於其他原因，依序包括為了經濟自主(76.5%)、不想與社會脫節(57.9%)以及享受工作成就感(31.1%)。

根據調查顯示，同時包含處理公事與家事的職場媽媽每天工作時間，平均落在10.5小時；其中甚至有19.6%認為，其實日工時在12小時(含)以上。

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另外，這項調查也問到母親節最希望收到的禮物，分別在可複選狀況下，前五名分別為，現金紅包(51.5%)、按摩椅(33.1%)、出國旅遊(32%)、國內旅遊(31%)、拍全家照(22.1%)、百貨禮券(21%)、智慧型手機(19.7%)、健康檢查(18.6%)，以及卡片(17.1%)、金飾(16.3%)。

反之最不想收到的禮物為，花束(30.2%)、廚具(29.2%)、微整型服務(24.6%)、家電(20.7%)、手錶(19.8%)、名牌包(18.9%)、服飾(18.1%)、化妝品或保養品(16.9%)，以及平板電腦(16%)、保健食品(15.1%)。

而在今年母親節願望部份，在可複選狀況下，根據yes123求職網調查發現，職場媽媽最期盼的依序是：「家人健康」(55.4%)、「小孩懂事聽話」(50.5%)、「另一半升職加薪」(48%)，以及「真正休息放鬆一天」(47%)、「有人分擔家務」(37.5%)。