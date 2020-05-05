全球「反陸情緒」超越六四事件！北京內部示警：陸美恐爆武裝衝突

▲大陸傳有一份內部報告示警，以美國為首的全球「反中情緒」，達到1989年天安門事件以來最高，報告呼籲北京要做好最壞準備。 （合成圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎重擊全球，雖然病毒來源迄今尚不清楚，不過已有許多國家要求中國為這次疫情負責以及賠償。據了解，大陸內部現也傳出警示，全球現在對於「反中情緒」高昂，已經達到六四天安門事件以來的新高，政府必須做好心理準備來應對。

據路透社獨家報導，中國現代國際關係研究院（CICIR）上個月初向習近平主席，以及高階領導者提交報告。《路透社》並沒有看過該報告，但與報告有直接關係的消息人士指出，「全球反中情緒來到最高點，甚至已超過1989年的天安門事件」，希望中國政府做好最壞情況的準備，不排除中美兩國可能爆發武裝衝突。

▲新冠肺炎讓全球反陸情緒高漲。（圖／路透）

這份報告由中國國安局旗下的智囊團─中國現代國際關係研究院（CICIR）所撰寫，不過《路透》也表示，並未取得該報告內容，因此目前尚無法判斷報告內容是否代表北京高層立場，不過據報告內容顯示，北京正嚴肅看待全球這波反陸浪潮。

中國外交部發言人辦公室則向《路透》表示，沒有任何相關的消息；由於中國國家安全部沒有公開的聯繫方式，因此無法得知更多內容。

新冠病毒在美國大爆發，奪走許多美國人的生命，中美關係正處在十幾年以來最糟糕的時刻。美國總統川普計畫，對中國要求賠償，「我認為他們犯了一個可怕的錯誤，但他們不想承認這一點」，將更嚴格的查詢病毒的來源，不排除對中國徵收新一波關稅。