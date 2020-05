印度男違反禁足令　警察命他「大跳熱舞」當懲罰

▲印度男違反禁足令,被警察罰跳舞。(圖/翻攝自Twitter/alok_pandey)



記者吳孟臻/綜合報導

印度從3月25日起實施禁足令,有一名男子無視防疫規定遭警方逮捕。為了讓男子嚴肅看待,警方出奇招要求他「跳舞」以做懲罰。男子大秀舞姿引起網友讚賞,但也有民眾質疑警方濫權。

印度北方邦(Uttar Pradesh)埃塔瓦城(Etawah)警方日前抓到一名違反封城禁足令的男子,警方決定替他「好好上一課」記取教訓,處罰男子必須隨著熱門歌曲《Teri Aakhya Ka Yo Kajal》大跳熱舞!

接受懲罰的男子配合音樂律動,跟隨音樂節奏變化姿勢,認真地跳著舞步、擺動自己的雙臂,竭盡全力證明自己知道錯了。男子認真跳舞的神情,也獲得警察們的掌聲與歡呼。

A police post or chowki in @etawahpolice , in the times of #Lockdown2 . Chowki incharge has been removed after this video of him and other cops making this man dance to a Sapna Chaudhary song went viral . Reason unclear , some ‘suggestions’ man had violated lockdown ! pic.twitter.com/tb0LXeMp8d