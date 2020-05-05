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金正恩「海上雙8淫奢遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」：辣妹一批一批送上船！

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▲金正恩的豪華水上遊輪從衛星圖上清晰可見。（圖／翻攝自Google Earth）

▲金正恩的豪華水上遊輪從衛星圖上清晰可見。（圖／翻攝自Google Earth）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩日前傳出病危消息，就在2日官方公布金正恩健康的活動出席照闢謠，然而在這段時日中，外界也不斷挖掘金正恩相關的私人生活，其中包括一艘停在元山附近的港口的巨大「極樂派對遊輪」，從衛星圖上可以看到，雙8交疊的滑水道，與長約80公尺的游泳池，可見其奢華，但目前無法得知這艘遊輪正在修繕還是已經退役。

根據英國《太陽報》、《NK News》報導，金正恩日前傳出病危時，曾有一說為「在元山別莊內休養」，據悉，金氏家族在北韓境內約有13處私人住所、且有多艘豪華遊輪。《NK News》過去曾公布最新的北韓衛星圖像，顯示金正恩的元山別墅沿海有一個如奧運大小般的巨型泳池派對船，並有多層交誼廳與巨大的滑水道。

▲▼金正恩出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）

▲金正恩私人生活引好奇。（圖／翻攝自北韓官媒）

過去對於金正恩的娛樂方面，就有多種傳聞，包括喜愛奢華享受的他，在私人招待所、娛樂處都非常浮誇奢華，甚至曾在拆除一條飛機跑道改為賽馬場。一名曾在游輪上擔任私人廚師的義大利廚師佛拉尼斯（Ermanno Furlanis）就透露，過去金正恩常常出現在這艘遊輪上，並且會有女孩乘坐遊艇到遊艇上伴遊，然而對於遊輪的詳細狀況仍不清楚，「基本上金正恩出現時，一般人都需要迴避」。

讓人驚訝的是，佛拉尼斯提到「遊輪上的人都很有教養，甚至禮貌且溫柔，也很喜歡我所做的料理」。從最新的衛星途中，可以看到這艘娛樂遊輪似乎已經許久沒有動用，外界推測很有可能是元山別莊落成後，金正恩有了更奢華放鬆的去處，但從衛星圖仍可以清楚看到滑水道，可想見其體積相當巨大。

金正恩的生活為外界所好奇，過去也曾有許多脫北者揭露金正恩的私生活，脫北女孩朴延美（Park Yeonmi）就曝光一群女孩穿著清涼替金正恩熱舞的影片，並表示這些女孩「就像現代版慰安婦一般」。

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