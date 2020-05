金正恩「海上雙8淫奢遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」：辣妹一批一批送上船！

▲金正恩的豪華水上遊輪從衛星圖上清晰可見。(圖/翻攝自Google Earth)

記者陳亭伃/綜合報導

北韓領導人金正恩日前傳出病危消息,就在2日官方公布金正恩健康的活動出席照闢謠,然而在這段時日中,外界也不斷挖掘金正恩相關的私人生活,其中包括一艘停在元山附近的港口的巨大「極樂派對遊輪」,從衛星圖上可以看到,雙8交疊的滑水道,與長約80公尺的游泳池,可見其奢華,但目前無法得知這艘遊輪正在修繕還是已經退役。

根據英國《太陽報》、《NK News》報導,金正恩日前傳出病危時,曾有一說為「在元山別莊內休養」,據悉,金氏家族在北韓境內約有13處私人住所、且有多艘豪華遊輪。《NK News》過去曾公布最新的北韓衛星圖像,顯示金正恩的元山別墅沿海有一個如奧運大小般的巨型泳池派對船,並有多層交誼廳與巨大的滑水道。

▲金正恩私人生活引好奇。(圖/翻攝自北韓官媒)

過去對於金正恩的娛樂方面,就有多種傳聞,包括喜愛奢華享受的他,在私人招待所、娛樂處都非常浮誇奢華,甚至曾在拆除一條飛機跑道改為賽馬場。一名曾在游輪上擔任私人廚師的義大利廚師佛拉尼斯(Ermanno Furlanis)就透露,過去金正恩常常出現在這艘遊輪上,並且會有女孩乘坐遊艇到遊艇上伴遊,然而對於遊輪的詳細狀況仍不清楚,「基本上金正恩出現時,一般人都需要迴避」。

讓人驚訝的是,佛拉尼斯提到「遊輪上的人都很有教養,甚至禮貌且溫柔,也很喜歡我所做的料理」。從最新的衛星途中,可以看到這艘娛樂遊輪似乎已經許久沒有動用,外界推測很有可能是元山別莊落成後,金正恩有了更奢華放鬆的去處,但從衛星圖仍可以清楚看到滑水道,可想見其體積相當巨大。

金正恩的生活為外界所好奇,過去也曾有許多脫北者揭露金正恩的私生活,脫北女孩朴延美(Park Yeonmi)就曝光一群女孩穿著清涼替金正恩熱舞的影片,並表示這些女孩「就像現代版慰安婦一般」。

