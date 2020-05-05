科技股受惠疫情轉機財　法人建議三大族群可逢低優先布局

▲ 疫情讓遠端辦公普及，衍生出新商機。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

在疫情逐漸趨緩、Fed持續貨幣寬鬆及政府大推財政振興方案等利多激勵下，美股4月以來大幅反彈，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，3月份美股的大跌已反應了經濟大幅下滑的情境，後市反彈的空間仰賴疫情發展，但如果沒有更大的壞消息出現，美股不易再出現重挫，目前股市從「相對便宜」變成「真的便宜」，正是中長線布局良機，而從疫情看後市轉機，科技股是受惠最多的類股，優先布局。

蘇聖峰指出，美國救市從貨幣及財政雙管齊下，貨幣政策方面，Fed除了將利率降至零外，亦實施無限QE、3000億美元融資基金、TALF接受有擔保的ABS抵押、CPFF納入高質量商業存單等。

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在財政政策方面，白宮2兆美元振興計劃包括：現金發放成年人最多1200美元、5000億美元的援助基金提供企業與州市政府貸款、小企業上限1000萬美元的貸款、航空業撥款250億美元等，強力的救市動作，展現政府拉抬經濟及股市的企圖心。

蘇聖峰表示，在疫情衝擊下，衍生出宅經濟、自駕車、健康醫療等新商機，科技股成為得利產業，在宅經濟方面，在家辦公及在家活動趨勢興起，受惠產業包括：公有雲、資料處理與儲存、5G、WiFi6、高效能運算、線上支付、線上教育、商用NB及PC等。

由於防疫觀念崛起，自行活動需求帶動自駕車、電動車的成長力道；此外，人民強化了健康生活，對於遠距醫療需求大幅提升。綜上所述，半導體、5G、生技三大族群後市相對具表現空間。