中國犯了可怕錯誤！　川普：將公布病毒起源報告　關稅成「最終懲罰」

▲川普在林肯紀念堂接受福斯新聞訪問。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前表示，因為中國犯了「可怕的錯誤」才會導致新冠肺炎疫情蔓延全球，直指中方試圖掩蓋真相，並拒絕讓外界進入調查。川普指出，美國正在準備發布關於病毒起源的「有力」報告，以及武漢病毒實驗室是如何參與其中，最終不排除將「關稅」作為對中國的最終懲罰手段。

川普（Donald Trump）3日在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）接受《福斯新聞》訪問時指出，在新冠肺炎疫情爆發後，中國拒絕各方進入調查，「他們犯了一個錯誤，還試圖掩蓋，就像火災一樣，他們無法撲滅大火。」

川普批評，中國沒有阻止國人到各國，是新冠肺炎疫情在各地蔓延的原因之一，「我認為他們應該要對這問題感到尷尬，非常尷尬，這種事不應該發生，這種病毒不應該傳到全世界。」

川普提到，美國正在準備發布關於病毒起源的「有力」報告，以及武漢病毒實驗室是如何參與其中，「這份報告將非常有說服力。」川普也說，關稅是最佳的談判工具，也可能作為對中國的「最終懲罰」手段。

目前美國新冠肺炎確診人數突破118萬，死亡數超過6萬8000人；川普在訪問中指出，美國最終會死亡超過10萬人，但作為一個國家，不能永遠保持封閉，而政府已經準備好重啟，「我們做了對的事，我已經拯救至少150萬人的性命。」

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