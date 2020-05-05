16歲妹激情滾床！遭繼父撞見「氣炸甩耳光」　竟鼓動19歲男友滅口：不留屍

▲少女向男友謊稱，繼父性侵她，鼓動對方一起殺了繼父。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

美國賓夕法尼州16歲少女佩魯索（Angelina Peluso）與男友滾床時，被繼父發現遭呼巴掌，之後心生怨念，與男友計畫聯手殺了繼父；令人傻眼的是，他們竟還要求殺手連屍體都要一併處理掉，行徑相當冷血。所幸警方經由線人提供消息，早一步阻止遺憾發生，全案依謀殺罪偵辦。

根據英國媒體《太陽報》報導，16歲少女佩魯索與19歲男友偉佛（Weaver）在床上滾床，結果被繼父布萊克本（Howard Blackburn）撞見，當場被甩耳光及揍罵。佩魯索不甘受辱，向男友謊稱，繼父性侵她，鼓動對方一起殺了繼父。

隨後偉佛在Snapchat上與朋友討論相關事情，希望對方可以提供一個「可以處理掉」女友繼父的人。聯繫殺手後，偉佛交代計畫，欲要殺手利用布萊克本下班時間做掉他，才不會讓人懷疑，甚至希望連屍體都一起處理掉。偉佛說，「布萊克本虐待我的女孩已有10多年，我不能自己動手，因為我不想讓女友失去我。」

原本以為計畫天衣無縫，結果有線人早一步告訴警方，阻止這場悲劇。佩魯索向警方表示，只是想讓繼父受到教訓，但沒有叫男友殺掉他；而偉佛則打臉，指佩魯索從頭到尾都知情。雙方各說各話，全案依謀殺罪偵辦。

更多 CTWANT 報導

狐臭男客「腋下濃醇騷味」正對臉炸開！酒店妹求饒：拜託別再來 反被狂點

【陽明山大王1】拆家奪雞拔農作 直擊500獼猴霸凌商家

羅志祥即將出面道歉！ 她斷言「這時間點」開記者會：關鍵證據不只照片