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中油捷利卡、車隊卡等恢復使用 勒索病毒攻擊後重新建立系統

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▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經晚間緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（5）日恢復正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油公司因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經晚間緊急修復、重新建立系統，旗下加油站今（5）日恢復正常交易。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司昨（4）日因遭受惡意程式攻擊，感染勒索病毒，經晚間緊急修復、重新建立系統，加油站部分，捷利卡及車隊卡等都恢復使用，信用卡也沒有問題， 消費者可以安心使用。

台灣中油全台加油站的交易系統，昨天中午起因中了勒索病毒，造成全台系統當機，資安人員發覺有異後立即中斷網路並進行地毯式清查，針對重要伺服器及電腦，昨天晚間已重新建立系統，但仍需持續反覆檢視紀錄以確認攻擊來源。

請繼續往下閱讀...

▲台灣中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

台灣中油表示，會員卡、車隊卡已於5月4日23時30分恢復正常， 捷利卡亦於5月5日零時左右測試正常;另煉製、石化、天然氣等關 鍵基礎設施作業、生產，檢視之後都未受此影響，業務也未中斷。

至於外傳VISA先前曾示警，駭客將鎖定國內加油站系統來竊取 消費者信用卡資料，台灣中油指出，全台加油站所使用的刷卡機均 通過國際金融認證，信用卡收單系統也經過收單銀行確認安全無虞， 故本次事件加油站主要信用卡及現金交易皆不受影響，營運正常， 請消費者安心。

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