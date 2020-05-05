她半夜被iPad震動驚醒「要上樓戰一場？」　氣奔男友家卻撲空…衣櫥竟跌出裸妹

▲貝克斯發現男友衣櫃跌出裸女。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

每一對情侶、夫妻對彼此忠貞是最基本，卻反而很難做到。英國一名女子日前因為男友外出應酬，未料因為iPad與手機連通，被震動聲吵醒後，發現男友與另名女子相當曖昧，一氣之下到對街的男友家，沒想到在質問當下竟從櫃子掉出一名「全裸的女人」，讓她驚覺自己早就綠爆。

根據英國《每日郵報》報導，21歲的貝克斯（Megan Bexton）與男友米切爾（Reece Mitchell）育有一個2歲女兒，在發現男友劈腿當天，米切爾藉口外出，貝克斯也回到自己父母家睡覺，半夜卻被不斷震動的iPad吵醒，發現米切爾的手機與iPad連動，並且有多封訊息來回。貝克斯打開一看，發現男友正在跟一名女子傳曖昧訊息，詢問「樓上開心一下？」而對方也回「10分鐘後到！」

▲貝克斯到男友家發現床戰的痕跡。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

這讓貝克斯相當不滿，經過思考，套了衣服過馬路到對面男友家，貝克斯當下看到男友房間像是「戰完」的樣子相當憤怒，於是開始質問男友，米切爾卻表示完全聽不懂她在說什麼。這時房間的衣櫃突然出現聲響，貝克斯靠近後將門打開，竟然掉出一名全身赤裸的女子，該名女子當下立刻澄清「不關我的事情」立刻逃離了現場。

米切爾事後不斷想要道歉和好，但貝克斯完全不裡情，回想起兩人同樣在交友軟體上認識，不久後貝克斯發現自己懷孕，兩人看似很有共識，生下小孩之後以為一切是幸福的開始。其實早在不久前，一名陌生女子傳訊息貝克斯，坦承自己過去曾經在一間夜店外跟米切爾發生過關係，但甚至連她都不知道米切爾有女友，原本以為米切爾會改過自新，未料再度發生衣櫃跌出裸女，讓貝克斯完全對這段感情死心。