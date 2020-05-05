花1000元換1500元酷碰券　經濟部：實體券與電子支付並行刺激消費

▲後疫情時代，經濟部規劃酷碰券2.0多元方案振興經濟。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，很快進入振興經濟階段。據了解，經濟部規劃的新版酷碰券，規劃讓民眾花1000元現金，可至超商、郵局等通路換回1500元酷碰券，等於打了六七折，比原本規劃的七五折更優惠，同時採實體票券與電子支付並行，以期發揮刺激經濟的乘數效果。

經濟部長沈榮津昨日在立法院經濟委員會受訪時表示 ，酷碰券改版後將採取實體、電子支付與電子票證等多元方式發放， 讓大家方便使用。行政院政委龔明鑫強調，將秉持「好領、好用、促進消費」等三大原則來發放酷碰券。

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▲經濟部長沈榮津親自督軍酷碰券規劃。（圖／記者湯興漢攝）

依據經濟部規劃，這次酷碰券改版降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1千元去換用1,500元酷碰券，形同打六七折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等則是直接發放500元酷碰券，可直接當現金使用。

規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，也希望幫助因疫情而受創產業，經濟部規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

另外，照顧弱勢族群，經濟部擬針對身心障礙者、中低收入戶普發酷碰券，採直接使用，並將消費額度擴大至1500元。目前酷碰券預算為111億元，原擬發放期間為三個月，最快本月下旬可望上路，但仍待中央流行疫情指揮中心決斷。