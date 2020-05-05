總統大選失利又遇「罷韓案」！日媒狂酸韓國瑜：禍不單行

▲韓國瑜被日媒稱，簡直就是禍不單行。（圖／記者翁進忠攝）



記者王佩翊／編譯

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，全台都在關注他是否會成為台灣首位被罷免的地方首長，而日媒《時事通信社》也在4日報導韓國瑜在「韓流旋風」消失後所面臨的危機，更直接以「禍不單行（泣き面に蜂）」形容在1月總統大選滑鐵盧後不久，馬上迎來罷免聲浪的韓國瑜。

《時事通信社》報導，韓國瑜在2018年11月的五都選舉中引發史無前例的「韓流旋風」，當時更引領國民黨前進了一大步，同時當選高雄市長。然而2020總統大選，韓式風潮不再，韓國瑜慘敗蔡英文，民眾反彈聲浪越演越烈。隨後民間團體質疑韓國瑜「為了參選總統不顧市政」，並收集了約38萬份的有效連署書遞交高雄選委會。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



報導引述「時代力量」4月中的民調結果，有52.1%的高雄市民贊成罷免韓國瑜。按照規定，罷韓案只需4分之1的高雄市民參與投票（約57萬人），且贊成票數超過反對票數，罷免案即成立。民調也顯示，有65.6%的受訪者表示「願意去投票」，罷免案成立的可能性非常高。

報導中提到，國民黨在總統大選和立委選舉中大敗，黨的聲勢仍在回復中，如果這次韓國瑜再被罷免，將會再度重挫國民黨聲勢。不過《時事通信社》也分析，蔡英文此次快速又有效地抑制新冠肺炎疫情在台灣蔓延，大大地增加民進黨的支持度，對於罷免一案，國民黨內部似乎也開始出現「放棄的氛圍」。

對此，日本網友也表示，「要是親中派當選總統的話，台灣現在的疫情應該會一發不可收拾吧」、「如果罷免案成立，那麼就能向全世界證明台灣是個民主國家」等。

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