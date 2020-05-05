金正恩槍決張成澤也用這款！　北韓「高射機槍」秒射4枚擊中南韓哨所

▲ 金正恩此前指導人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多天，「病危說」瘋傳全球，2日透過官媒破除傳聞，隔天南北韓非軍事區（DMZ）就驚傳槍響。北韓3日清晨無預警發射多枚槍彈，擊中南韓邊境哨所（GP），且當天使用的14.5毫米口徑機槍疑正是2013年處決金正恩姑丈張成澤時使用的武器。

南韓中部戰線監視哨所3日上午突遭北韓發射的4枚槍彈擊中，立即廣播並開火示警，事後判斷北韓非蓄意攻擊。南韓國防部及軍方4日向國會報告，北韓3日使用「扣動一次板機可發射3到4發子彈的機關槍」，南韓軍方則開火2次，每次發射10餘發子彈，共使用20多發。」

《韓聯社》報導，北韓軍方哨所配有14.5釐米口徑的高射機槍及無後座力砲等重型武器，而3日發射的子彈口徑也是14.5釐米。南韓民間團體2014年10月在京畿道漣川郡一帶空投反北韓傳單，北韓也使用高射機槍攻擊。

南韓《中央日報》報導，高射機槍也是北韓處決高層、整肅內部時所用的武器。《朝鮮日報》指出，父親金正日2011年12月猝逝後，金正恩掌權初期為鞏固權力，展開一連串血腥的肅清行動，當時便經常使用這種武器，2013年12月處決前勞動黨中央行政部部長張成澤、2015年4月處決前人民武力部部長玄永哲時，皆使用高射機槍。

韓國國防安保論壇前任分析官申重宇（音譯）指出，「北韓使用了高射機槍，本應更加慎重調查是否有意攻擊」，未料北韓人民軍還未出面，南韓軍方就率先判斷為偶發事故，才會招來「包庇北韓」的批評聲浪。

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