8千名遊客違反規定！邁阿密海灘開放才5天　熱門公園又關了

▲佛州邁阿密海灘（Miami Beach）。（圖／pixabay）



記者吳孟臻／編譯

美國多州放寬防疫禁令，包含旅遊度假勝地邁阿密海灘（Miami Beach）。只是重新開放五天後，因為遊客沒有遵守規定戴上口罩、保持安全社交距離，官方決定將邁阿密海灘市內的南角公園（South Pointe Park）再次關閉，以防造成群聚感染擴大疫情。

根據《CNN》報導，邁阿密海灘於4月29日鬆綁新冠肺炎疫情禁令，市內多座公園和娛樂設施重新開放，其中包含熱門景點南角公園。邁阿密海灘警察局表示，上周末期間當地湧入暴增的遊客，他們向遊客發出7329則口頭警告，勸告遊客必須戴上口罩；同時發出470則未保持安全社交距離的警告。在勸說無效的狀況下，警局決定從昨（4）日起關閉南角公園。

政府規定，只要遊客遵守規定，隨時戴口罩，不超過10人群聚，與其他人保持6英尺（約1.8公尺）的距離，不參加團體活動，民眾即可自在地在戶外走動。城市經理莫拉萊斯（Jimmy Morales）表示，我們在公園裡勸說民眾遵守規定，但無奈換得民眾的憤怒跟不配合。雖然星期日已嘗試關閉南角公園停車場，但效果並不顯著。「我們嘗試重新開放公園，讓民眾可以安全地外出走走，市內其他公園都沒問題，偏偏南角公園例外。」莫拉萊斯無奈地說。

如果民眾都不配合規定，公園管理員再怎麼勸說也沒有用，最終官方只能選擇最消極的方式，關閉南角公園以保護人民。邁阿密海灘警察局提醒，如果要去其他尚在開放的公園，民眾都得戴上口罩，以免又造成另一座公園被迫關閉的窘境。

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