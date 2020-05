哈利梅根將曝「出走內幕」！新書取名《尋找自由》…英王室尷尬了

▲ 哈利王子及夫人梅根。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)3月卸下王室成員身分,遷居美國洛杉磯,不久前更宣布封殺英國4家媒體。外媒爆料,他們將在8月出版新書,闡述兩人的故事與他們離開英國王室的種種,書名更道出他們渴望追求自由的心聲。

根據《紐西蘭先驅報》(New Zealand Herald),英國哈潑柯林斯出版社(Harper Collins UK)4日宣布,將於8月11日出版《尋找自由:哈利與梅根及英國現代王室家庭的形成》(Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family),並由哈潑柯林斯集團旗下美國出版商Dey Street Books同步在美國出版。

這本自傳由時尚雜誌《哈潑時尚》皇家編輯斯科比(Omid Scobie)及女性雜誌《ELLE》皇家特派員杜蘭德(Carolyn Durand)共同撰寫,目標是捕捉「真正的哈利與梅根」,找出有關他們的錯誤報導的真相。他們取得特別權限,得以和哈利梅根身邊關係密切的人事接觸。

根據亞馬遜網頁上的描述,儘管薩塞克斯公爵及公爵夫人的一舉一動都是媒體焦點,但鮮少有人知道哈利與梅根的真實故事,「《尋找自由》是這對有自信、有影響力且有遠見的夫婦的真實寫照。他們勇於打破傳統,決心開闢一條遠離鎂光燈的新道路。」這本書將揭露他們生活的細節,破除圍繞他們的許多謠言與誤解。

哈利與梅根1月拋下退出王室資深成員的震撼彈,宣布退居幕後並實現財務獨立,在白金漢宮投下震撼彈,也讓家人措手不及。他們的自傳取名《尋找自由》,可見他們渴望脫離王室束縛的心情,出版後勢必引發全球媒體關注,恐怕也將傷害他們與其他王室成員的關係。

