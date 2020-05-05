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紐時：中國扣荷蘭「醫療援助」威脅　戰狼外交失去國際信任

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▲▼荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德27日宣布，即日起將名稱從「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

▲「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

新冠肺炎大流行，國際社會究責聲浪四起，中國成為眾矢之的。紐約時報報導，北京強硬回擊，包括荷蘭駐台機構更名後，中國以扣住醫療援助威脅荷蘭，各方對中國越發不信任。

新冠肺炎（COVID-19）奪走全球25萬條人命，經濟一蹶不振，各國紛紛質疑中國處理失當，導致疫情一發不可收拾。美國密蘇里州控告北京隱瞞疫情並求償，總統川普4月22日說，相信這不會是最後一樁對中國的提告。

澳洲近期要求調查新型冠狀病毒起源，德國與英國猶豫是否邀請中國電信業巨擘華為技術公司參與第5代行動通訊（5G）網路建設。在法國，中國外交官指控法國任憑高齡人口死在療養院的說詞引發眾怒。

荷蘭駐台機構4月27日更名，由「荷蘭貿易暨投資辦事處」改為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），中國駐荷蘭大使館隨後提出嚴正交涉。「紐約時報」報導，中方上週以扣住醫療援助威脅荷蘭。

報導提到，中國因顧慮外界批評有損政權穩固與經濟影響力，以強硬姿態回擊，民族主義論調格外刺耳。中國對外提供醫療援助之餘，卻以經濟威脅要求受援方感謝中國。

在中共總書記習近平與中央宣傳部鼓勵下，北京在疫情爆發前就展現這類「戰狼外交」。中國年輕一代外交官為展示忠誠，屢屢於駐在國發表充滿民族主義色彩、時而語帶威脅的談話。疫情爆發後，中國外交官發言論調更加強硬。

過去數週，從法國、哈薩克、奈及利亞、肯亞、烏干達、迦納到非洲聯盟，至少7名中國大使遭駐在國召見，回應散播假訊息、廣州非裔人士遭不當對待等指控。

川普上週宣布，美國政府正在調查北京對疫情的處理，他敦促美國情報單位追查病毒起源，暗示病毒可能從武漢一座實驗室意外流出。共和黨人士支持川普對中國強硬。密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）4月21日向聯邦法院提告，要求北京為疫情負起責任。

▲▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部發言人耿爽4月22日以「惡意濫訴」形容，並說密蘇里州控告「毫無事實和法律依據，十分荒唐」。

報導寫道，對習近平而言，扭轉論述方向至關重要，必須將防疫無能與失敗，化為透過全黨團結一致成功戰勝疫情的故事。

中國外交部發言人趙立堅毫無根據地指控病毒源自美軍，就是中方新論述例證之一。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）說，北京鼓勵中國外交官強勢表態，趙立堅升任外交部發言人並指控美軍將病毒帶到武漢，向中國所有人示意這是官方定調，產生擴音器效應，也將拉高日後對外談判的難度。

謝淑麗說，中國正失去他國信任，有損自身長遠利益。

她說，中國逐漸控制疫情並展開公共衛生外交，理當是中國強調慈悲面、重建國際社會信任與負責任大國形象的契機，中共中央宣傳部卻劫持外交工作，運用援外機會，以強勢作風博取受援方對中國體制與抗疫表現的讚譽。

►蔡英文登上荷蘭大報！獲讚「領先全球防疫」：第一個做出有效回應的領導者
►少一點、多很多！荷蘭代表謝台灣　宣布機構改名「荷蘭駐台辦事處」
►荷蘭更名「在台辦事處」　大陸外交部正面回應了…

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